Пляжи города Волос в Греции усеяло тоннами мертвой рыбы

Километры побережья Эгейского моря возле греческого городка Волоса завалило дохлой рыбой. Она разлагается, отравляя воду и воздух, пишет «Российская газета» со ссылкой на Guardian.

Между тем, все побережье залива застроено отелями. Помимо убытков для туристической отрасли, ситуация грозит перерасти в экологическую катастрофу.

Дохлую рыбу убирают экскаваторами. Власти города отчитались об уборке более чем 40 тонн за сутки.

По предварительной версии, пресноводных рыб вынесло в море из устья реки в результате наводнения. Попав в соленую воду, они погибли. Эксперты указывают на то, что устье реки не было перекрыто специальной сетью, что и привело к бедствию.

В местной ассоциации ресторанов и баров уже заявили, что опасаются массового разорения бизнеса в Волосе.