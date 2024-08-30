Цены на зарубежные перелеты могут вырасти

Федеральная антимонопольная служба рассказала о планах по увеличению аэронавигационных сборов для российских авиакомпаний: на внутренних маршрутах рост составит 37%, на зарубежных маршрутах будет почти двукратным. При положительном решении компетентных органов цена для перевозчика за каждые 100 км пути в первом случае вырастет с 1217 до 1667 руб., во втором – с 4649 до 9297 руб. Причем это для воздушных судов Airbus A320 и Boeing 737 и других сравнимых с ними.

По расчетам ведомства, после этого затраты перевозчиков на одного пассажира внутри России увеличатся на сумму от 32 до 150 руб. в зависимости от дальности полета. Ранее в Минтрансе уже говорили, что эта сумма не превысит 150 руб., но уточнений про российские перелеты не было. О том, как изменятся расходы авиакомпаний на зарубежных маршрутах, выполняемых на крупных дальнемагистральных судах, ФАС не говорит.

Туристы тем временем уже прогнозируют, что рост будет существенным и отразится на их кармане:

«Примерно на 300–500 руб. за пассажира обойдется дороже авиаперелет до Антальи в одну сторону. Если летит семья из 4 человек в два конца, тур станет дороже тысячи на три», – пишут подписчики «Крыши ТурДома».

Ранее TourDom.ru писал о причинах высокой стоимости билетов на самолет на Дальний Восток.