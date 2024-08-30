В России растет интерес к Мальдивам

У Мальдив открылось второе дыхание: российские туристы стали гораздо активнее ездить на тропические острова летом. Эту тенденцию обсудили эксперты и участники workshop, организованного в московском отеле «Континенталь» туроператором PAC Group (на мероприятии работали представители 58 курортов. – Ред.).

«В 2022–2023 годах казалось, что туристы уже “наелись” островами и увеличения количества клиентов больше не будет, но первые 8 месяцев 2024 года показали: это не так. Объем продаж превысил прошлогодний на 35%. А если рассматривать период с июня по август, то спрос вырос вдвое», – выразил общее мнение руководитель туроператора Илья Иткин.

Отвечая на вопрос корреспондента «ТурДома» о причинах такого роста, он объяснил: отели Мальдив заинтересованы в россиянах и держат привлекательные цены. Это связано с тем, что в прошлом году на островах доминировали индийцы. Однако после того как отношения между Мальдивами и Индией обострились, гости из этой страны переместились с первого места на седьмое. Основными поставщиками клиентов стали Россия и Китай. С начала года мальдивские отели гораздо активнее выпускают спецпредложения именно для россиян. Они бесплатно размещают детей, повышают категорию размещения, делают апгрейды по питанию, дарят трансферы.

Популярность отдыха на Мальдивах летом повышает тот факт, что начиная с мая и до октября можно сэкономить 50–70% от стоимости размещения.

«Поэтому летом на Мальдивы едут туристы, которые пользуются возможностью отдохнуть по приятным ценам», – добавила руководитель мальдивского направлениях PAC Group Ольга Цыганова.

Мальдивы стали популярнее также благодаря изменениям в отелях. Они сейчас гораздо более ориентированы на семейную публику, чем до пандемии. Во многих резортах внедрена система «все включено», открыты детские клубы, появились новые развлечения.

«В некоторых отелях есть даже детские рестораны, куда не пускают взрослых, – там юные туристы готовят сами под руководством поваров-аниматоров», – привел пример Евгений Грицов, курирующий стратегическое развитие направлений ЮВА в туроператорской компании.

В кулуарах workshop турагенты поделились с «ТурДомом» своим объяснением популярности Мальдивских островов. Как рассказала представитель одной из компаний, на острова сейчас часто едут туристы, которых не устраивает завышенная, по их мнению, цена отдыха в других популярных летом странах. Поэтому пока непонятно, сохранится ли тренд зимой, когда этот фактор перестанет работать и туристы будут выбирать между поездкой на Мальдивы и, к примеру, Таиландом. Как было сказано на пресс-конференции, продажи зимних туров на Мальдивы уже начались, однако многие туристы выжидают. Причина в том, что в самый привлекательный период, новогодний, цены становятся недоступны для большинства туристов.

«Мы видим тенденцию – туристы хотят отдохнуть либо до Нового года, либо после. Непосредственно на праздники бронирования тоже есть, но от самых обеспеченных клиентов, которые могут себе позволить сразу внести предоплату 50%, это касается размещения в наиболее дорогих отелях», – объяснила Ольга Цыганова.

По ее словам, некоторые отели в категории «тяжелого люкса» уже сейчас почти распроданы на Новый год.