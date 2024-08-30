Российские туристы стали чаще ездить в Малайзию

Российский турпоток в Малайзию в начале лета 2024 года вырос на 50,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. О том, что соотечественники массово устремились в эту страну Азии, Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Уточняется, что в июне Малайзия приняла 6,7 тысячи россиян, в то время как годом ранее эта цифра была 4,4 тысячи. Статистики за июль и август пока нет, но туроператоры, основываясь на данных своих продаж, предполагают, что показатели, скорее всего, будут выше прошлогодних. Более того, эксперты прогнозируют, что объемы российского турпотока по итогам 2024 года превысят результат 2023-го.

По мнению директора Tourism Malaysia Moscow Зулкифли бин Мохамеда, растущий спрос связан с активным продвижением на российском рынке.

В мае сообщалось, что Россия хочет запустить прямое авиасообщение с Малайзией. Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что эта страна — очень перспективный для России партнер.