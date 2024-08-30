Блогер рассказала об уровне жизни на Бали

Россиянка вернулась на родину спустя пять лет жизни на индонезийском острове Бали и рассказала о впечатлениях. Своей историей она поделилась с порталом «Тинькофф Журнал».

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«Я обратила внимание, что, если сравнивать доходы и расходы, уровень жизни в России выше», — такой фразой описала родную страну путешественница по имени Светлана.

По ее словам, зарплаты на Бали примерно такие же, как в Сибири. Например, учитель или кассир на острове получает около 3,5 миллиона индонезийских рупий (примерно 20,7 тысячи рублей) в месяц, а столице страны Джакарте зарплата на тех же должностях — в районе 4,5 миллиона индонезийских рупий (примерно 26,7 тысячи рублей).

«Конечно, россияне тратят внушительные суммы на одежду и обувь: ее нужно покупать на все сезоны. Но у индонезийцев гораздо больше расходов на социальные институты, а в России многие из них бесплатны или стоят несравнимо меньше», — отметила читательница издания.

Россиянка пояснила, что в Индонезии, в отличие от России, почти нет бесплатных школ и детсадов. Садик, в который ходит ее сын, стоит 5,3 миллиона индонезийских рупий (около 31,4 тысячи рублей) в месяц — это больше средней зарплаты в стране. Кроме того, есть сборы при поступлении в школу и ежемесячные платежи. Среднее по стоимости и качеству обучения образовательное учреждение обходится родителям примерно в 95 миллионов индонезийских рупий (около 563 тысяч рублей) в год.

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