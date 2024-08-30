Россиянка пожаловалась на отдых в пятизвездочном отеле в Турции

Россиянка отдохнула с семьей в пятизвездочном отеле в Сиде, Турция, и пожаловалась на «ушатанные» номера. Впечатлениями от поездки она поделилась в публикации на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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По словам Светланы из Санкт-Петербурга, они выбрали гостиницу Side Royal Paradise, которая в реальности оказалась не такой хорошей, как на фотографиях. В номерах было жарко, а единственный кондиционер дул прямо на кровать. Кроме того, дверь на балкон была сломана, а сами номера оказались «грязными и ушатанными».

«В итоге мы заселились в номер на первом этаже, и это было лучшее решение, потому что лифт в нашем крыле маленький и, откровенно говоря, в ужасном состоянии и внутри, и снаружи (разбитое стекло, жуткие грязные потеки везде)», — рассказала россиянка.

Ранее другая российская туристка побывала в Кабардинке в Краснодарском крае и описала отдых фразой «нас тошнило по кругу». По словам девушки, изначально ничего не предвещало беды.