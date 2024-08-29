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«Аэрофлот» снизил цену билетов из Москвы на Бали

Билеты «Аэрофлота» по маршруту Москва – Денпасар (Индонезия, остров Бали) на вылеты туда 14 декабря, обратно 29 декабря предлагаются за 101,6 тыс. руб. Дополнительно нужно заплатить за багаж 19,6 тыс. руб.

«Аэрофлот» снизил цену билетов из Москвы на Бали
© tourdom.ru

Такие тарифы обнаружил в системах онлайн-бронирования корреспондент TourDom.ru 29 августа (наличие и цены актуальны по состоянию на 20:00. – Ред.).

Буквально неделю назад прямой перелет по тому же маршруту в те же даты предлагался нацперевозчиком более чем вчетверо дороже, за 465 тыс. руб.

Не исключено, что столь высокая разница в стоимости объясняется динамическим ценообразованием – спрос в дни начала продаж мог оказаться очень высоким, и онлайн-системы отреагировали на него автоматическим увеличением тарифов.

Как бы то ни было, сейчас прямой перелет сопоставим по цене со стыковочными рейсами. Например, отправиться из Москвы в Денпасар в те же даты на Etihad Airways с трехчасовой пересадкой в Абу-Даби (ОАЭ) обойдется в 101,7 тыс. руб., правда багаж включен в стоимость.

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