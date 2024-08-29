«Аэрофлот» снизил цену билетов из Москвы на Бали

Билеты «Аэрофлота» по маршруту Москва – Денпасар (Индонезия, остров Бали) на вылеты туда 14 декабря, обратно 29 декабря предлагаются за 101,6 тыс. руб. Дополнительно нужно заплатить за багаж 19,6 тыс. руб.

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Такие тарифы обнаружил в системах онлайн-бронирования корреспондент TourDom.ru 29 августа (наличие и цены актуальны по состоянию на 20:00. – Ред.).

Буквально неделю назад прямой перелет по тому же маршруту в те же даты предлагался нацперевозчиком более чем вчетверо дороже, за 465 тыс. руб.

Не исключено, что столь высокая разница в стоимости объясняется динамическим ценообразованием – спрос в дни начала продаж мог оказаться очень высоким, и онлайн-системы отреагировали на него автоматическим увеличением тарифов.

Как бы то ни было, сейчас прямой перелет сопоставим по цене со стыковочными рейсами. Например, отправиться из Москвы в Денпасар в те же даты на Etihad Airways с трехчасовой пересадкой в Абу-Даби (ОАЭ) обойдется в 101,7 тыс. руб., правда багаж включен в стоимость.