Туристы отдали миллионы за роскошный круиз на сломанном корабле

Пассажиры роскошного кругосветного лайнера, который должен был отправиться в круиз на три года, отдали за путешествие десятки миллионов рублей и попали на сломанный корабль. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что судно Odyssey компании Villa Vie Residences должно было покинуть ирландский город Белфаст 30 мая. Однако из-за проблем с рулями и коробкой передач лайнер застрял в точке отправления на три месяца. Там же находятся и пассажиры, съехавшиеся ради этого путешествия со всего мира. Они могут оставаться на корабле днем, но ночью должны отправляться в отели, которые для них забронировала компания.

Известно, что некоторые из путешественников заплатили по 680 тысяч фунтов стерлингов (82,1 миллиона рублей) за место на борту.

Ранее турист отправился в недельный круиз из Греции в Хорватию и бесследно исчез. В одну из ночей на борту роскошного судна была объявлена тревога: оказалось, что пассажир выпал за борт.