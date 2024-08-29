Блогер с ником @misslera888 поделилась в своем недавнем видео впечатлениями о путешествии по Австралии. Она рассказала о трех вещах, которые особенно удивили ее в этой стране.

Первое, что шокировало блогера – это люди, ходящие босиком повсюду, даже за пределами пляжа. По словам блогера, она часто видела австралийцев без обуви в магазинах, на улицах и даже в общественном транспорте. Эта привычка связана с теплым климатом страны и расслабленным образом жизни местных жителей.

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Второй удивительной особенностью Австралии блогер назвала отсутствие фильтров для питьевой воды. Она была поражена тем, что большинство австралийцев пьют воду прямо из-под крана. Также многие австралийцы собирают дождевую воду в специальные резервуары и используют ее для питья и бытовых нужд.

Подробнее об остальных особенностях она рассказала в своем видео.