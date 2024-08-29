В Париже пожаловались на низкое число туристов после Олимпиады

Многие представители бизнеса отметили, что Олимпийские игры не увеличили туристическую привлекательность Парижа. А из-за повышенных мер безопасности рестораны в центре столицы лишились части посетителей даже на период игр.

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Французское издание Le Figaro сообщило, что проведение в Париже Олимпийских игр не привело к росту туристов. Беспрецедентные меры безопасности даже отпугнули некоторых отдыхающих, из-за чего турпоток снизился.

Треть представителей гостиничного и ресторанного бизнеса сообщил, что был разочарован количеством отдыхающих во время соревнований.

«Сейчас никого нет. Люди, которые приехали на Игры, уже точно уехали», – заявила хозяйка одного из ресторанов.

После того, как спортсмены разъехались, число постояльцев в отелях резко упало, а обычные туристы не приехали им на замену.

Хоть по официальным данным столицу Франции во время игры посетило 15 миллионов туристов, но многие не верят этим данным. Руководитель компании, которая занимается перевозкой людей на речных трамвайчиках, отметил, что их заполняемость очень часто не превышала 65%. А некоторые рестораны в центре Парижа столкнулись с 80% падением посещаемости.

Ранее сообщалось, что многие туристы предпочитают отдыхать в Японии из-за того, что это очень безопасная страна.

В ЮНЕСКО заявили, что протесты в Испании против засилья туристов могут распространиться и на другие страны Европы.