В Испании прошел фестиваль Томатина

Праздник швыряния помидорами – Томатина – прошел в испанской провинции Валенсия. Как передает «МИР 24», в этом году он собрал более 20 тыс. участников.

Желающие окрасить окружаюших в томатный цвет прибыли в город Буньоль. Они представляли 28 стран. Местные жители и гости закидывали друг друга помидорами и купались в томатном соке. Кстати, чтобы не покалечить свою «жертву», перед броском плод необходимо раздавить. В качестве метательных снарядов участники фестиваля использовали 150 килограммов специально выращенных для этого дня овощей.

Добавим, Томатину проводят в Валенсии с конца 1940-х годов прошлого века.