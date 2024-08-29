Камбоджа открывается для туристов: новые чартерные рейсы появятся из Екатеринбурга и Новосибирска

Российские туристы, желающие отдохнуть в Камбодже, уже в октябре смогут отправиться туда удобными рейсами. Полеты будут осуществляться авиакомпанией Scat Airlines раз в 10 дней с часовой дозаправкой в городе Тараз (Казахстан), без прохождения паспортного контроля и получения багажа. Туры уже доступны к бронированию. Продолжительность туров – от 10 ночей. Общее время в пути составит примерно 12 часов. Полетная программа стартует 25 октября из Екатеринбурга и 30 октября – из Новосибирска. Стоимость туров – от 180 023 руб. с перелетом из Новосибирска и 192 744 руб. – из Екатеринбурга на двоих.

Камбоджа считается экзотическим направлением Юго-Восточной Азии. Путешественники приезжают сюда за уникальной историей этой страны, памятниками древней цивилизации, относительно низкими ценами и прекрасными белоснежными пляжами. В Камбодже жаркий и влажный тропический климат. Два климатических сезона, с ноября по март и с июня по октябрь, в самый жаркий сезон температура воздуха достигает +42 ºС.

Туристы могут обратиться в туристические агентства города, где специалисты подберут тур согласно всем параметрам и пожеланиям. Доступно бронирование комбинированных туров для пляжного отдыха с посещением города Сиануквиль и экскурсионных туров с посещением храмового комплекса Ангкор Ват, Королевского дворца в Пномпене. В итоговую стоимость тура включены авиаперелет, проживание в выбранном отеле с питанием согласно концепции отеля, трансфер «аэропорт – отель – аэропорт», медицинская страховка. Дополнительно нужно оплатить визу по прилете – 30 долларов (для граждан РФ).

Благодаря расширению полетной программы туристы могут заблаговременно изучить направление, климатические особенности страны, стоимость туров и спланировать свой отдых в Камбодже.

Заказчиками борта выступают казахстанский туроператор Selfie Travel и One Click Travel. При этом региональные компании «Глобус-Тур» и «Европорт» также продолжают сотрудничество с Selfie Travel.

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