Туры из Москвы в Анталью на бархатный сезон упали в цене

Туры в некоторые популярные отели Анталийского побережья Турции с вылетами из Москвы в конце первой недели сентября можно купить дешевле, чем они предлагались на заезды в середине июля, в пик высокого летнего сезона. В этом убедился корреспондент TourDom.ru, проверивший стоимость недельных турпакетов на двоих с отдыхом по системе «все включено» и отправлением из российской столицы чартерными рейсами 6–8 сентября.

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Например, на отдыхе в Belek Beach Resort 5* можно сэкономить 15–20 тыс. руб. На заезды в середине июля туры предлагались за 245–249 тыс. руб., сейчас они стоят от 229 тыс. руб. (здесь и далее приведены тарифы и наличие, актуальные по состоянию на 17:00 28 августа. – Ред.).

Особенно ощутима выгода при бронировании отелей высокого ценового уровня. Недельные турпакеты в Regnum Carya Golf & Spa 5* продаются на начало сентября по цене от 521 тыс. руб. – размещение в jade room, пакет luxury All Inclusive. В середине июля такой тур обошелся бы минимум в 614 тыс. руб.

Минимальные прайсы на семидневный отдых в Cullinan Golf Resort Belek 5* снизились с 820 тыс. руб. за двоих на пике высокого сезона до 601 тыс. руб., если отправиться в конце первой недели осени.

А вот туры в Akka Alinda Hotel 5* (Кемер), напротив, существенно подорожали: минимальная цена на рассматриваемые нами даты – 355 тыс. руб., тогда как на июль стоимость составляла от 232 тыс. руб. Впрочем, объяснение очевидное – на начало сентября в гостинице доступны для бронирования лишь дорогие номера категории family, более дешевые стандарты уже распроданы.

Выбирая отдых в бархатный сезон, туристы зачастую могут рассчитывать на размещение уровнем выше за ту же сумму, которую им пришлось бы заплатить летом за более скромные варианты. С 1 сентября спрос на поездки, как правило, несколько снижается, так как заканчиваются школьные и студенческие каникулы, в туры отправляются те, кто не обременен учебой и кому не нужно отправлять детей на занятия. Соответственно, туркомпаниям, чтобы стимулировать продажи, порой приходится несколько снижать цены.

Ранее мы писали о том, насколько доступнее по стоимости стали туры из Москвы на Эгейское побережье Турции с заездами в начале сентября.