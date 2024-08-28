Туристке аннулировали билеты в Турцию на регистрации перед вылетом

В редакцию TourDom.ru обратилась подписчица, которая дважды не смогла улететь в Турцию из Архангельска. Вначале оказалось, что полетная программа авиакомпании Southwind Airlines была отменена. Потом, когда рейсы все-таки возобновились, выяснилось, что билеты туристки – и в Анталью, и обратно – внезапно были аннулированы.

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«Честно говоря, я в шоке, узнала обо всем только на стойке регистрации – когда должна была лететь. Другие пассажиры проходили на посадку, а я… Авиакомпания аннуляцию никак не объяснила, сказали лишь – подавайте заявление на возврат билетов. А у меня в Анталье уже был трансфер заказан, забронирована квартира, ключ лежал под ковриком… Подвела многих людей», – рассказала женщина.

Возвратить стоимость билетов, которые обошлись весной этого года в 15,7 тыс. турецких лир (примерно 47,5 тыс. руб. – по курсу платежной системы Troy, через которую осуществлялась покупка) туристке обещают в течение 10 дней.

«Ни извинений, ничего – отличный сервис. А ничего, что лира с апреля сколько потеряла? Плюс 5% за вывод на русские карты», – добавила наша собеседница.

Возникшие в связи с недопуском на рейс убытки можно возместить в претензионном порядке, говорят юристы.

«Если у авиакомпании нет представительства в РФ, сам перевозчик зарегистрирован в Турции, а обе страны являются участниками Варшавской и Монреальской конвенций, нужно исходить из норм этих конвенций и правил авиакомпании. В любом случае необходимо обратиться к перевозчику с требованием возврата. Вероятнее всего, возврат будет осуществлен. Если же его не будет в соответствии со сроками, предусмотренными правилами авиакомпании, а также в связи с отказом возникли убытки, то можно направить в авиакомпанию претензию с подтверждающими документами», – прокомментировала Мария Чапиковская из Альянса туристических агентств.

Подтверждает это и юрист Игорь Косицын: «Если вследствие аннуляции билетов возникли дополнительные расходы, например, другие авиабилеты обошлись дороже, то их можно предъявить. Если откажутся возмещать, то тогда придется решать вопрос уже в судебном порядке».

Другое дело, что суд, скорее всего, состоится в Турции (по месту регистрации Southwind) и вероятные затраты истца – на адвоката, поездку за границу и т. д. – наверняка превысят сумму возможной компенсации.

Случай с туристкой из Архангельска лишний раз напоминает о рисках, которые сегодня актуальны для туристов, которые самостоятельно бронируют билеты на рейсах иностранных авиакомпаний. Если бы перевозка в Турцию была приобретена в составе турпакета у туроператора, то, как пояснил Игорь Косицын, он бы и нес ответственность в соответствии с российским законодательством. И суд – в случае крайнего поворота – состоялся бы в России.