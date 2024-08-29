Поток российских туристов в Японию резко вырос: в чем причина

Россияне стали намного чаще летать в Японию, это связано с более простой процедурой получения визы и наличием недорогих авиабилетов у китайских авиаперевозчиков, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

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Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные посольства Японии в Москве проинформировали, что за первое полугодие текущего года Японию посетило на 141% больше россиян, чем за тот же период прошлого года.

Мурадян пояснил, что визу сейчас делают за 3-5 дней, а китайские перевозчики предлагают недорогие тарифы. Рост интереса к Японии связан с падением курса иены, отдых там подешевел по сравнению с 2019 годом, отметил он.

При этом вице-президент АТОР пояснил, что поток российских туристов в Японию все равно очень мал по сравнению с другими странами с прямым авиасообщением.

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.