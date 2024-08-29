Подводную гору и 20 новых морских видов открыли у берегов Чили

Ранее неизвестную подводную гору и 20 новых для науки видов обнаружили у берегов Чили. Исследование провела команда из Океанологического института им. Шмидта.

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Ученым удалось впервые в истории увидеть осьминога Каспера в южной части Тихого океана. Этот вид был описан только в 2016 году и до сих пор остается крайне мало изученным. Также впервые был запечатлен на пленку живой кальмар Promachoteuthis. До сих пор ученые могли анализировать данный вид только по мертвым телам, попавшим в рыболовные сети.

Экспедиция длилась 28 дней и охватила 10 подводных гор в международных водах хребта Наска. Этот регион отличается богатым биологическим разнообразием.

Новая подводная гора, открытая учеными, достигает 3109 метров в высоту. Она является домом для процветающей подводной экосистемы, включающей сады губок и кораллы.

Одной из самых значительных находок стал коралловый «сад» площадью в три теннисных корта. Ученые намерены каталогизировать и описать обнаруженные ими виды. В будущем системе подводных гор может быть присвоен охранный статус, сообщает IFL Science.

Ранее подводную гору нашли у берегов Канарских островов. Она может быть связана с легендой об Атлантиде.