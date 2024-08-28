«Крым, Ставрополь, Краснодар»: Число гостей санаториев выросло на 6%

В этом году спрос российских отдыхающих на путешествия вырос на 57%, сказала в пресс-центре НСН Любовь Воронина. В этом году у российских туристов в 2,5 раза вырос спрос на летние туры в Таиланд и Китай, сказала в пресс-центре НСН управляющий директор туроператора Let’s Fly и руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина. «Этот сезон стал одним из лучших за последние годы. Спрос увеличился на 57%. Плюс к увеличению спроса увеличилась глубина продаж. Хочу отметить рост в 2,5 раза по летнему Таиланду и Китаю. Также появился Вьетнам. Кроме того, в два раза увеличились бронирования по Катару, также вырос спрос на Индонезию. В восемь раз упал спрос на Тунис, так как нет прямых авиарейсов», - сказала собеседница НСН. Ранее в пресс-центре НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил, что на первом месте по популярности у российских туристов стоит Турция, на втором расположились ОАЭ, тройку замыкает Китай.