Отдыхающих на пляже предупредили о ядовитых огненных червях

Отдыхающих на пляжах американского штата Техас предупредили об опасности огненных бородатых червей, появившихся на побережье. Об этом сообщает Fox News.

Сотрудники Научно-исследовательского института Харта по изучению Мексиканского залива заметили червей Hermodice carunculata на бревнах, выброшенных из воды на берег. Ученые предположили, что морские хищники питались моллюсками, прикрепившимися к древесине.

Представители института Харта описали обнаруженных червей как «худший кошмар». Они объяснили, что этот вид многощетинковых червей крайне ядовит. В их щетинках содержатся нейротоксины, которые защищают их от хищников. Прикосновение к бородатому червю способно вызвать жгучую боль, которая может не проходить часами. Из-за нее этих существ и назвали «огненными».

Специалисты посоветовали удалять щетинки червя, впившиеся в кожу, с помощью клейкой ленты. Они призвали быть внимательными тех, кто собрался в ближайшее время посещать побережье Мексиканского залива.

Ранее сообщалось, что рыбаки в Италии столкнулись с нашествием огненных бородатых червей. Необычные морские хищники стали активно размножаться в Средиземном море, съедая половину улова людей.