В России появились туры на Байконур

В рамках тура на Байконур туристы смогут помахать настоящим космонавтам рукой прямо перед запуском на орбиту, рассказал НСН Воскан Арзуманов. Туристы могут заказать тур на Байконур и помахать рукой космонавтом перед их отправкой в космос, рассказал в пресс-центре НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

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«У нас появилась новинка для внутреннего туризма, её ввели буквально в этом месяце. Эта фишка называется «провожаем космонавтов». Это путешествия на Байконур и «Восточный». На Байконуре два раза в год запускают космонавтов, в рамках тура им можно будет помахать рукой прямо перед запуском. В сентябре вот планируется один запуск космонавтов, следующий - весной. Группа желающих отправиться туда набирается очень быстро, будет интересно. Как только мы запустили этот продукт, у нас появилось много заявок сразу, видно, что людям очень интересна тема, связанная с космосом», - сказал собеседник НСН.

Ранее компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX открыла бронирование мест для полетов в космос. В свою очередь певец и композитор Юрий Лоза в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что не хотел бы лично отправиться в космос, поскольку подобные полеты связаны с перегрузками.