В Париже расстроены малым количеством туристов после Олимпиады

Ситуация с туристами в Париже после завершения Олимпиады противоречива. С одной стороны, по данным агентства Choose Paris Region, которые оно приводит со ссылкой на статистику аэропортов, ожидается, что в период с 13 по 27 августа французскую столицу посетят более 220 тыс. отдыхающих, что на 8% выше, чем в прошлом году.

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С другой – некоторые представители гостиничного бизнеса и рестораторы признаются, что этот сезон получается хуже предыдущего.

«В данный момент в городе никого нет. Люди, которые были на Олимпиаде, несомненно, уехали», – сказал изданию Figaro владелец одного из ресторанов. «Нам сказали, что в Париже этим летом было 15 млн туристов – на Сене мы их не видели», – отметил Тауфик Амрани, руководитель компании, предоставляющей услуги речных трамвайчиков. А вот мнение владелицы ресторана в 17-м округе Парижа: «Наш доход упал вдвое, а то и втрое».

Беспокойство проявляют и в профсоюзе гостиничного бизнеса (UMIH):

«После 12 августа (закрытие Игр состоялось 11 августа. – Ред.) посещаемость сильно упала, и теперь очень легко забронировать номер. Приезжавшие на Олимпиаду туристы уехали, а обычных туристов нет».

Руководитель парижского отделения профсоюза Франк Дельво признался, что организация помогает получить компенсацию предприятиям, которые терпят убытки. В основном среди них небольшие фирмы, не имеющие достаточного запаса финансовой прочности. По некоторым оценкам, примерно у трети объектов турбизнеса снизились экономические результаты.

Как предполагают участники рынка, многих традиционных туристов отпугнули меры безопасности, которые были введены в Париже в дни Олимпиады и действие которых продолжается и в августе – пока проходят Паралимпийские игры.

При этом нужно понимать, что туристы, приезжающие на спортивные состязания, не совсем обычные. Главные бенефициары от спортивного турпотока – отели и заведения общепита, особенно пивные бары и рестораны. Что касается музеев, театров и прочих культурных учреждений, а также организаторов экскурсий, то для них отдача от болельщиков ниже, чем от обычных отдыхающих. В этом смог убедиться и российский турбизнес во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.