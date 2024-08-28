За пьющих туристов в Таиланде заступился ученый

К ведущейся в Таиланде дискуссии о том, отменять ли запрет на торговлю алкоголем в дневное время, подключились ученые.

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«Правительству королевства следует внести поправки в законодательство: продлить часы продажи спиртного туристам, разрешить рекламу алкогольной продукции, снизить импортные пошлины, акцизы, а также оказать господдержку малым и средним производителям напитков», – приводит Bangkok Post мнение Сутикорна Кингкаева, доцента Института исследований и консалтинга при Университете Таммасат (Бангкок).

Ученый считает, что вместо жестких запретов следует усилить пропаганду культуры употребления алкоголя и разъяснения о вреде для здоровья чрезмерного увлечения спиртным. Он призвал к большей гибкости в законодательстве и отметил, что действующие ограничения на продажу горячительных напитков на руку лишь некоторым коррумпированным правоохранителям. При этом туристы испытывают неудобства, а турбизнес упускает финансовую выгоду.

Мнение представителя университета поддержал президент Ассоциации отелей Таиланда (THA) Тиенпрасит Чайяпатранун.

«Гостиницы должны иметь право круглосуточно продавать гостям алкоголь. Это норма, принятая во многих странах и отвечающая международной культуре потребления спиртных напитков», – отметил он.

Запрет на торговлю алкоголем в дневные часы, с 14:00 до 17:00, а также с 24:00 до 11:00 действует в Таиланде еще с 1972 года. Острые дискуссии по поводу того, не пора ли снять или хотя бы ослабить ограничения, активизировались с начала этого года. В январе с соответствующей инициативой выступили рестораторы королевства. Однако она не получила одобрения Минздрава. В июле рассмотреть отмену дневных ограничений на продажу спиртного пообещал занимавший тогда пост премьер-министра Сеттха Тхависин. Пока введены лишь некоторые послабления: в аэропортах, в том числе Бангкока и Пхукета, туристы теперь могут покупать алкоголь и в дни буддийских праздников, тогда как в магазинах на остальной территории Таиланда это не разрешено.

Июльский опрос в тг-канале «Крыша ТурДома», в котором приняло участие почти 4 тыс. наших подписчиков, показал: совсем не употребляют алкоголь во время отдыха 16%, пьют, но «совсем немного» – 15%, «в меру» – 39%, а «выпивают и ни о чем не жалеют» – 24% туристов.