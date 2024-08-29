Куда поехать на море в сентябре 2024 года: лучшие направления

Поехать в отпуск в сентябре ничуть не хуже, чем летом. У бархатного сезона много плюсов, начиная от более низких цен на отдых и заканчивая комфортной погодой и свободными пляжами. «Лента.ру» рассказывает, куда поехать на море в сентябре в России и за границей, как добраться до курортов и сколько будет стоить отдых.

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Плюсы отдыха в сентябре

Сентябрь — отличное время для отдыха на море как в России, так и за границей по ряду причин:

Низкие цены на отдых. В сентябре отдыхать как на российских, так и на зарубежных курортах гораздо выгоднее, чем в высокий сезон. В это время дешевле и готовые туры, и авиабилеты, и бронирование жилья, и экскурсии на местах. Но существенно цены снизятся лишь в середине и во второй половине месяца — можно будет дешево отдохнуть даже в хорошем отеле.

В сентябре отдыхать как на российских, так и на зарубежных курортах гораздо выгоднее, чем в высокий сезон. В это время дешевле и готовые туры, и авиабилеты, и бронирование жилья, и экскурсии на местах. Но существенно цены снизятся лишь в середине и во второй половине месяца — можно будет дешево отдохнуть даже в хорошем отеле. Комфортная погода. В бархатный сезон уже не так жарко, как летом, поэтому можно проводить больше времени на солнце и спокойно гулять по городу, ездить на экскурсии. При этом на российском юге пляжный отдых лучше все же устроить в начале сентября: именно тогда там оптимальная температура воды и воздуха для купания.

В бархатный сезон уже не так жарко, как летом, поэтому можно проводить больше времени на солнце и спокойно гулять по городу, ездить на экскурсии. При этом на российском юге пляжный отдых лучше все же устроить в начале сентября: именно тогда там оптимальная температура воды и воздуха для купания. Меньше людей. Если в высокий сезон пляжи на курортах могут быть переполнены (особенно если речь идет о Краснодарском крае), то в сентябре там гораздо свободнее, даже в первой половине месяца.

Если в высокий сезон пляжи на курортах могут быть переполнены (особенно если речь идет о Краснодарском крае), то в сентябре там гораздо свободнее, даже в первой половине месяца. Больше выбор жилья. Этот пункт исходит из предыдущего: меньше туристов — больше выбор квартир и гостиничных номеров. К тому же становятся доступны и вечно занятые летом бюджетные варианты.

Этот пункт исходит из предыдущего: меньше туристов — больше выбор квартир и гостиничных номеров. К тому же становятся доступны и вечно занятые летом бюджетные варианты. Отсутствие детей. В сентябре на море обычно едут без детей, так как они возвращаются в школы и детские сады. Поэтому на пляжах, так же как и в гостиницах, сразу становится тише и спокойнее.

В сентябре на море обычно едут без детей, так как они возвращаются в школы и детские сады. Поэтому на пляжах, так же как и в гостиницах, сразу становится тише и спокойнее. Свежие овощи и фрукты. В начале осени на юге поспевают местные овощи и фрукты, которые можно недорого купить — и съесть на месте или привезти с собой в качестве подарка близким.

В начале осени на юге поспевают местные овощи и фрукты, которые можно недорого купить — и съесть на месте или привезти с собой в качестве подарка близким. Пониженная влажность воздуха . Осенью влажность воздуха у моря становится ниже, поэтому там не так душно. И люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или плохо переносящие духоту чувствуют себя комфортнее.

. Осенью влажность воздуха у моря становится ниже, поэтому там не так душно. И люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или плохо переносящие духоту чувствуют себя комфортнее. Красивый загар. В сентябре на море меньше шансов обгореть, чем летом, — но загорать все равно лучше только в «безопасные» часы. И помнить о солнцезащитных средствах.

Если вы не любите жару, отправляйтесь на российский юг во второй половине месяца. В это время там уже на так жарко, но температура воды еще идеально подходит для купания.

К октябрю море уже начнет остывать, а на курортах могут начаться дожди

Осень считается лучшим временем и для отдыха в самых популярных у россиян странах — Турции и Египте.

В Турцию лучше ехать в сентябре или октябре, который граничит с низким сезоном. В это время там почти так же жарко, как и летом, но температура воздуха плавно снижается, солнце становится мягче, а вода в море еще теплая. Поэтому пляжный отдых в этой стране можно будет совместить с прогулками и экскурсиями.

В Египте в сентябре проходит изнуряющая летняя жара — нет летних +40 градусов тепла, температура держится на отметках +28…+29 градусов. Поэтому можно смело бронировать поездки к достопримечательностям, совмещая их с дайвингом и снорклингом.

Куда поехать в сентябре 2024 года в России

Как добраться: поездка на автомобиле из Москвы займет от 20 до 24 часов, из Санкт-Петербурга — в среднем от 29 до 34 часов (без учета остановок). Время поездки из Москвы до Симферополя на поезде составит от 27 часов, из Петербурга — от 38 часов. На самолете в Крым попасть нельзя.

поездка на автомобиле из Москвы займет от 20 до 24 часов, из Санкт-Петербурга — в среднем от 29 до 34 часов (без учета остановок). Время поездки из Москвы до Симферополя на поезде составит от 27 часов, из Петербурга — от 38 часов. На самолете в Крым попасть нельзя. Стоимость отдыха: проживание в трехзвездочном отеле — от 1200 за сутки на двоих.

проживание в трехзвездочном отеле — от 1200 за сутки на двоих. Погода: температура воздуха от +21 до +30 градусов, средняя температура воды — +20…+22 градуса.

В Крыму есть множество мест, где можно отдохнуть в сентябре: температура воды отлично подходит для купания, а воздуха — для прогулок. Это и древняя Феодосия, и неторопливый Судак, и романтичная Ялта, где приятно провести время на набережной после жаркого дня. PR-менеджер «Яндекс.Путешествий» Дарья Шулик в беседе с «Лентой.ру» предлагает два курорта, куда можно отправиться с семьей или друзьями.

Мисхор

Мисхор — это курортная территория на Южном берегу Крыма, часть поселка Кореиз. Известный своим мягким климатом, Мисхор считается одним из самых теплых мест на побережье. Благодаря горе Ай-Петри, которая защищает местность от холодных ветров с материка, в Мисхоре царит субтропический климат с обильной зеленью. С началом бархатного сезона из региона уходит жара — на смену ей приходит комфортная температура.

В Кореизе предлагают свои услуги многочисленные санатории с платным доступом к пляжам, но можно найти и бесплатные варианты. Самый известный пляж «Русалка» расположен прямо в центре поселка, рядом с одноименной скульптурой. Пляж здесь небольшой и галечный. В пик сезона здесь бывает многолюдно, но в бархатный сезон отдых становится более спокойным. На берегу установлены навесы от солнца, а шезлонги можно взять напрокат, — Дарья Шулик, PR-менеджер.

Коктебель

Коктебель — пляжный курорт на юго-востоке Крыма, расположенный в 20 километрах от Феодосии. Это место привлекает парапланеристов со всей страны: такие полеты здесь очень популярны из-за особенностей местных ветров. Стартуют полеты на парапланах с легендарной горы Клементьева — при благоприятной погоде они доступны ежедневно до октября.

В сентябре воздух в поселке прогревается до +24…+25 градусов тепла, море тоже не остывает до конца месяца. В поселке есть два популярных пляжа: «Центральный» и «Тихая бухта». «Центральный» предлагает развитую инфраструктуру: лежаки, кабинки для переодевания, туалеты, фонтанчики, аттракционы, пункты проката и кафе с ресторанами. А «Тихая бухта» считается прежде всего видовым пляжем.

Краснодарский край

Как добраться: в Сочи удобнее всего добираться на самолете: полет из Москвы займет от 3 часов 30 минут, из Санкт-Петербурга — от 4 часов 15 минут. Также попасть туда можно на поезде (время в пути из столицы составит от 23 часов, из Питера — от 37 часов) и на автомобиле (от 21 часа и от 28 часов соответственно, без учета остановок). В курортные города, где нет авиасообщения, можно добраться от Сочи либо доехать на поезде и автомобиле — время в пути будет зависеть от пункта назначения.

в Сочи удобнее всего добираться на самолете: полет из Москвы займет от 3 часов 30 минут, из Санкт-Петербурга — от 4 часов 15 минут. Также попасть туда можно на поезде (время в пути из столицы составит от 23 часов, из Питера — от 37 часов) и на автомобиле (от 21 часа и от 28 часов соответственно, без учета остановок). В курортные города, где нет авиасообщения, можно добраться от Сочи либо доехать на поезде и автомобиле — время в пути будет зависеть от пункта назначения. Стоимость отдыха: проживание в трехзвездочном отеле — от 2500 за сутки на двоих.

проживание в трехзвездочном отеле — от 2500 за сутки на двоих. Погода: температура воздуха от +21 до +30 градусов, средняя температура воды — +20…+22 градуса.

Сочи

Тем, кто решит отправиться осенью в южную часть страны, стоит обратить внимание на Сочи. Это самый простой в плане транспортной доступности курорт Краснодарского края. И отличный город для отдыха на море: пляжи в сентябре уже не так переполнены, как летом, и можно отдохнуть в хорошем отеле со скидкой (но тогда лучше ехать в конце месяца). Кроме того, в Сочи всегда можно отправиться в горы и насладиться живописными видами.

Туапсе

Туапсе считается более бюджетным направлением, чем Сочи. К тому же там намного тише и спокойнее — если вы любите размеренный отдых, город вам подойдет. При этом в нем есть и развлечения: с детьми можно пойти в дельфинарий в селе Небуг (для посетителей младше пяти лет вход бесплатный), компании взрослых могут отдохнуть в кафе и ресторанах. В городе галечные благоустроенные пляжи.

Геленджик

В Геленджике редко бывают волны, а пляжи здесь, в отличие от Сочи и Туапсе, в большинстве своем песчаные — так что тем, кто любит загорать, будет комфортно. Галечные пляжи тоже есть — на них можно пойти, чтобы понырять. Кроме того, в Геленджике много разных развлечений: можно отправиться в сафари-парк смотреть на животных, покататься по канатной дороге или покорить страшные горки в аквапарке, отметила старший PR-менеджер сервиса «Туту.ру» Дарья Рыночнова.

Море в сентябре еще теплое, средняя температура воды — +21 градус. Она отлично подходит для купания, — Дарья Рыночнова, старший PR-менеджер.

Анапа

Еще один вариант для любителей песчаных пляжей — Анапа. Этот курорт может подойти большой семье или компании с разными запросами: тут есть не только побережье, но и лечебные грязи, и природный заповедник «Утриш», и виноградники, где можно устроить красивую фотосессию на закате. Также в Анапе находится множество ресторанов локальной кухни. Вода в сентябре, как правило, отлично подходит для купания — ее температура составляет примерно +21 градус.

«Захочется новых впечатлений — отправляйтесь на экскурсию к Кипарисовому озеру или в соседний город Новороссийск. Также можно съездить в поселок Абрау-Дюрсо на живописном озере Абрау, где находится знаменитый завод шампанских вин», — отметила Дарья Рыночнова.

Анапа — очень популярное направление у россиян, поэтому покупать туда билеты нужно заранее.

Большинство туристов едут в город на поезде, самый быстрый идет 22 часа из Москвы

Куда поехать в сентябре 2024 года в другие страны

Как добраться: удобнее всего долететь на самолете до Сочи, а далее пересесть на такси или автобус — на них дорога до Гагры занимает 1-2 часа. Также в Абхазию можно попасть на поезде: из Москвы он доедет до Сухума за 39 часов, а из Санкт-Петербурга — за 58 часов. Доехать можно и на автомобиле: провести в пути нужно будет от 22 часов из столицы и от 28 из Петербурга, без учета перерывов и времени в очереди на границе.

удобнее всего долететь на самолете до Сочи, а далее пересесть на такси или автобус — на них дорога до Гагры занимает 1-2 часа. Также в Абхазию можно попасть на поезде: из Москвы он доедет до Сухума за 39 часов, а из Санкт-Петербурга — за 58 часов. Доехать можно и на автомобиле: провести в пути нужно будет от 22 часов из столицы и от 28 из Петербурга, без учета перерывов и времени в очереди на границе. Стоимость отдыха: проживание в трехзвездочном отеле — от 2000 за сутки на двоих.

проживание в трехзвездочном отеле — от 2000 за сутки на двоих. Погода: температура воздуха от +24 до +30 градусов, средняя температура воды — +20…+22 градуса.

Абхазия — отличный вариант для пляжного отдыха в сентябре. В это время сюда едут, чтобы продлить лето, насладиться теплыми днями у моря, свежими фруктами и поездками в красивейшие места. Самые популярные экскурсионные программы включают высокогорное озеро Рица, альпийские луга, прогулку по Гагре и Сухуму. Многие туристы ездят в Новый Афон, где находятся знаменитые Новоафонские пещеры, Новоафонский монастырь и храм Симона Кананита.

Бархатный сезон в стране начинается в сентябре, а заканчивается в начале ноября — море в это время уже холодное, но находятся те, кто продолжает купаться. Туры в Абхазию осенью продаются дешевле, чем летом, — в сентябре можно найти варианты на неделю на двоих от 87 тысяч рублей без питания.

Остановиться лучше в Гагре (сезон купания здесь длится дольше всего), Пицунде или столице — Сухуме. В стране есть множество отелей и гостевых домов с приемлемыми ценами, причем осенью местные жители готовы делать скидки.

Низкие цены здесь и на спелые фрукты, которые можно купить на рынках: в сентябре это инжир, яблоки и груши, поздние персики и виноград. Все это тоже привлекает туристов.

Как добраться: на самолете. Из Москвы до Стамбула прямой рейс займет от 4 часов, из Санкт-Петербурга — от 3 часов 50 минут.

на самолете. Из Москвы до Стамбула прямой рейс займет от 4 часов, из Санкт-Петербурга — от 3 часов 50 минут. Стоимость отдыха: ночь в трехзвездочном отеле — от 3,8 тысячи рублей за сутки на двоих.

ночь в трехзвездочном отеле — от 3,8 тысячи рублей за сутки на двоих. Погода: температура воздуха от +29 до +31 градуса, средняя температура воды — +25 градусов.

В сентябре в Турцию едут за комфортным отдыхом на пляже и множеством интересных исторических и культурных достопримечательностей. Эксперты «Яндекс.Путешествий» советуют несколько направлений.

Алания

Город находится на побережье Средиземного моря, его часто называют «турецкой Ривьерой». Самое известное место отдыха у туристов — пляж Клеопатры, где, по легенде, купалась и отдыхала сама царица Египта.

В Алании находится пещера Дамлаташ, открытая в середине прошлого века. По оценкам ученых, сталактитам и сталагмитам в пещере около 10-15 тысячи лет.

Внутри пещеры постоянно слышен звук падающих капель, что и дало ей название: с турецкого damla -- «капля», taş -- «камень». Климат в пещере не меняется: температура всегда держится на уровне 23 градусов тепла, влажность — 97–98 процентов. Воздух в пещере считается целебным, — Дарья Шулик, PR-менеджер

Также среди достопримечательностей Алании выделяют Аланийскую крепость и Археологический музей. Там будет интересно побывать всей семье, в том числе детям.

Каппадокия

Каппадокия расположена в центральной части Турции. Это уникальный исторический регион, который покоряет своим инопланетным ландшафтом, созданным природой миллионы лет назад.

«В Каппадокии точно стоит посетить национальный парк Гереме — музей под открытым небом. Долина усеяна скалами причудливых форм, в которых первые христиане, спасаясь от гонений, вырубили церкви и монастыри. В нескольких километрах от Гереме расположены еще две интересные локации. В небольшом городке Чавушин находится скальная церковь Иоанна Крестителя. А с вершины местной крепости открывается захватывающая панорама Каппадокии. Не менее интересный вид можно поймать в соседнем Учхисаре, с вершины скалы, где также построена крепость», — отметила Дарья Шулик.

Но главным развлечением, которым Каппадокия и привлекает туристов, считается полет на воздушном шаре.

Оптимальными месяцами для полетов считаются именно сентябрь и октябрь — в это время больше всего ясных дней и самые живописные рассветы

Шары стартуют из разных точек в окрестностях Гереме, чтобы подарить гостям незабываемые впечатления от полета над сказочными пейзажами Каппадокии.

Бодрум

Бодрум — один из самых красивых турецких городов. Как правило, там нравится путешественникам, которые не очень любят «классическую» Турцию с большими отелями «все включено». Город омывается водами Эгейского моря. Днем можно купаться (температура воды — около +25 градусов), а вечером — кататься на яхте, ужинать в одном из многочисленных ресторанчиков на набережной, ходить в бары.

«Некоторые отели находятся вдали от центра города и пляжей. Если выбрали такой — проверьте, предоставляет ли он трансфер. А еще в Бодруме, как, впрочем, и в других городах Турции, много котиков, которые совсем не против пообщаться с туристами и выпросить у них что-нибудь вкусное», — рассказала Дарья Рыночнова.

Как добраться: прямых рейсов из России на Кипр сейчас нет, однако долететь туда можно с пересадками — например, в Тбилиси, Белграде или Ереване. Время в полете займет от 7 часов.

прямых рейсов из России на Кипр сейчас нет, однако долететь туда можно с пересадками — например, в Тбилиси, Белграде или Ереване. Время в полете займет от 7 часов. Стоимость отдыха: ночь в трехзвездочном отеле — от 8,5 тысячи рублей за сутки на двоих.

ночь в трехзвездочном отеле — от 8,5 тысячи рублей за сутки на двоих. Погода: температура воздуха от +28 до +32 градусов, средняя температура воды — +27 градусов.

Сентябрь — отличное время для посещения острова. В это время воздух на его курортах теплый, но нет изнуряющей жары. На Кипре можно совместить морской отдых с культурным и активным: увидеть древние монастыри, живописные пейзажи и при желании окунуться в ночную жизнь.

Для посещения острова нужна шенгенская или национальная виза

Акамас

Полуостров Акамас на западе Кипра — это настоящая жемчужина острова и обязательное место для посещения. Назван он в честь сына бога Тесея: по легенде, Акамас после Троянской войны обосновался именно здесь, в красивейшем солнечном месте.

На полуострове раскинулся огромный национальный парк с захватывающими природными красотами. Здесь можно увидеть купальни и тропу Афродиты, голубую лагуну и очаровательную деревушку Лачи. В парке обитают лисы, козы, грифы, совы, а на побережье встречаются большие черепахи.

«Купальня Афродиты — это пещера с водой из естественного природного источника. Легенда гласит, что именно здесь богиня красоты принимала ванны и встречалась с Адонисом. Считается, что вода обладает омолаживающими свойствами», — отметила Дарья Шулик.

Тропа Афродиты — это 7,5-километровый горный маршрут, где, по легенде, богиня повстречала Адониса. Отдохнуть в тишине можно на диких пляжах полуострова — например, на пляже Лара, где гнездятся редкие морские черепахи. Здесь нет никакой инфраструктуры, а кладки яиц черепах огорожены, чтобы никто их случайно не раздавил.

Айя-Напа

Айя-Напа — это популярный курортный город на Кипре, известный своими роскошными пляжами и оживленной ночной жизнью. Несмотря на современный имидж, название этого самого молодого курорта острова происходит от древнего монастыря. С греческого Айя-Напа переводится как «святой лес».

Раньше на месте современного города действительно простирался густой, непроходимый лес. Согласно легенде, в XIV веке охотник, заблудившись в лесу, наткнулся на пещеру, где обнаружил икону Пресвятой Богородицы. К святыне стали стекаться паломники, и со временем у пещеры была построена часовня, а затем и монастырь. Этот монастырь стоит здесь и сегодня. Монахи уже давно не живут в нем, но иногда проводят службы.

«Также в городе стоит посетить музей моря "Таласса". Морская тематика прослеживается не только в экспозиции, но и во внешнем виде музея — здание напоминает корабль. Один из самых впечатляющих экспонатов музея — скелет дельфина-бутылконоса», — отметила Дарья Шулик.

Айя-Напу часто сравнивают с Ибицей. В городе много клубов, и, что удивительно, они расположены буквально за стенами монастыря.

Лимасол

Лимасол считается менее шумным курортом, чем Айя-Напа, однако клубов и ресторанов здесь тоже хватает. Пляжи песчаные, примерная температура воды в заливе Акротири Средиземного моря — обычно выше +25 градусов.

Как добраться: на самолете. Из Москвы в Египет есть прямые рейсы, время в полете составит от 5 часов 30 минут.

на самолете. Из Москвы в Египет есть прямые рейсы, время в полете составит от 5 часов 30 минут. Стоимость отдыха: ночь в трехзвездочном отеле — от 5 тысяч рублей за сутки на двоих.

ночь в трехзвездочном отеле — от 5 тысяч рублей за сутки на двоих. Погода: температура воздуха от +28 до +32 градусов, средняя температура воды +26 градусов.

Осенью Египет предлагает разнообразный отдых: от пляжного релакса до активных приключений и познавательных экскурсий. Кроме того, в стране наступает сезон фруктов, поэтому вы сможете насладиться свежими бананами, цитрусовыми, арбузами, грушами, виноградом и манго.

Хургада

Главная гордость курорта — пляжи. Они здесь песчаные, широкие и с пологим входом в море, что отлично подходит для семей с детьми. Многие приезжают сюда, чтобы отдохнуть в хороших отелях с системой «все включено», но в городе есть и множество развлечений, а туроператоры предлагают экскурсионные программы на любой вкус.

К примеру, в Хургаде можно погрузиться в подводный мир, опустившись в батискафе на дно Карибского моря. Или отправиться в морское путешествие к острову Парадайз, где туристов ждут яркие кораллы и разноцветные рыбы. Кроме того, в городе есть парк «Мини-Египет», где собраны миниатюрные копии египетских достопримечательностей: пирамиды, храмы, мечети и другие архитектурные объекты. Впрочем, съездить к пирамидам можно и так — для этого есть тоже специальная экскурсия, которая занимает целый день.

Дахаб

Дахаб — еще один популярный курортный город на востоке Синайского полуострова. Незабываемые впечатления в нем подарит посещение Цветного каньона — разлома в песчаных скалах с разноцветными слоями: красным, желтым, зеленым, фиолетовым, синим и другими оттенками. Эти цвета —результат вкраплений различных веществ, например кобальта и меди.

Недалеко от Дахаба находится настоящий рай для дайверов — Голубая дыра. Это вертикальная подводная пещера, окруженная живописными коралловыми рифами.