Италия начинает проверять целевое использование «шенгена»

Италия при выдаче шенгенских виз будет проверять, в какую страну направляется турист. Для одобрения нужно будет доказать, что главной страной назначения является именно Италия. Пока такие требования установлены в консульстве страны в Беларуси, но участники туристического рынка уверены, что уже в ближайшее время они коснутся и России.

При принятии решения о выдаче визы итальянские консульские учреждения могут потребовать документальные подтверждения того, что целью поездки является отдых именно в Италии. Речь идет о билетах, бронировании в гостиницах, выписках с банковских счетов, на которых отражены операции там. Пребывание в Италии должно занимать не менее трети от всего времени нахождения в Евросоюзе. Если же консульство выявит, что турист использовал итальянскую визу для въезда в другую страну, то в новой ему может быть отказано.

Италия - одна из немногих стран, которая пока достаточно лояльно выдает визы гражданам РФ. Правда, записаться на подачу документов совсем не просто - свободных слотов практически нет. Кроме того, обрабатывают документы итальянцы очень долго: срок ожидания визы достигает двух месяцев. Шенгенские визы также можно получить в визовых центрах Франции, Венгрии, Испании, Португалии и Болгарии. Французский посол в Москве Пьер Леви в июле указал, что желающим получить визу придется столкнуться с более длительными сроками рассмотрения заявлений. Сейчас запись во французский визовый центр открыта на октябрь.

А вот визовый центр Венгрии ужесточил требования для желающих получить въездное разрешение. Теперь у путешественников требуют чек на оплату страховки, авиабилетов и гостиницы. Кроме того, требуется предоставить справку с работы с указанием даты получения отпуска и отметкой о сохранении рабочего места после возвращения из Европы. Безработным же нужно предоставить выписку с банковского счета за последние полгода.

Российским туристам, желающим попасть в Европу, следует учитывать, что с 10 ноября на границах ЕС будет действовать новая система контроля въезда. Она предусматривает регистрацию биометрических данных туриста, а также сканирование лица и отпечатков пальцев. По мнению экспертов, это может серьезно увеличить время прохождения контроля на пограничных пунктах.