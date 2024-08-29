Названы любимые страны российских туристов

Больше всего турпоездок за рубеж в I полугодии россияне совершили в Турцию, Абхазию, ОАЭ, Таиланд и Китай, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

В частности, количество поездок в Турцию составило 2,4 млн (на 9,5% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года), в Абхазию - 2,1 млн (+2,5%), в ОАЭ - 947,4 тыс. (+11%), в Таиланд - 687 тыс. (+29,6%), в Китай - 651,1 тыс. (в 3,7 раза больше). Египет занял шестое место с показателем в 639,4 тыс. поездок (+15,1%).

По данным Росстата, российский турпоток на Кубу в первом полугодии вырос на 61,8%, до 98,5 тыс. поездок, в Саудовскую Аравию - на 44,4%, до 23,9 тыс., в Катар - на 40,2%, до 52,2 тыс., в Грузию - на 31,3%, до 498,5 тыс., в Сербию - на 17,3%, до 76,2 тыс., на Шри-Ланку - на 11,2%, до 80,3 тыс.