Восемь вещей, которые нужно сделать в Сербии

Страна, в которой «вредность» означает «полезность», «право» переводится как «прямо», а слово «курица» вообще лучше не произносить, ибо ругательство. Вместе с тем нецензурную лексику здесь используют везде и всюду, даже на государственных каналах. В общем, Сербия умеет удивлять: чем заняться, попав туда в первый раз?

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Познакомиться с городом-фениксом

За свою 2300-летнюю историю Белград 15 раз менял свое название и 44 раза был сожжен дотла в ходе 115 войн. По сути, в городе два исторических центра. Один развернулся вокруг крепости, стоящей на холме на месте слияния рек Дуная и Савы. Первые строения форпоста появились в III веке до н. э., но до нас дошли укрепления XVIII столетия. Недалеко находится очень красочный и богемный район Скадарлия, который часто сравнивают с Монмартром. Ну, а второй исторический центр — Земун с черепичными крышами, узкими мощеными брусчаткой улочками и башней тысячелетия.

Позавтракать по-сербски

Утро каждого уважающего себя серба начинается с очереди. За буреком и йогуртом. Не успев проснуться, местные спешат в близлежащую пекарню, чтобы купить свежий слоеный пирожок с мясом или сыром и съесть его тут же, стоя и запивая кисломолочным продуктом. Что? Вы хотите кофе? А кофе — «домачу кафу» — на ходу в Сербии пить категорически нельзя: в течение дня обязательно делайте длинные (очень длинные) кофе-паузы.

Оценить тусовки в Белграде

Белград считается одной из клубных столиц Европы: в городе около 400 соответствующих заведений, в которых можно тусоваться всю ночь напролет. Большинство клубов сосредоточены в районе Савамала, который до конца нулевых был довольно неблагополучным, а потом превратился в арт-кластер. Помимо баров с шумными вечеринками здесь много независимых галерей современного искусства.

Попасть в старый Нови Сад

Основанный в 1694 году город на Дунае сравнивают с Афинами, Прагой и Будапештом с точки зрения культурной и архитектурной значимости. А еще туристы называют Нови Сад самым красивым в стране. Главный объект — Петроварадинская крепость, построенная австрийцами в XVII веке: под комплексом 16 километров тоннелей и катакомб. Также стоит заскочить на органный концерт в католический собор Девы Марии в неоготическом стиле.

Прокатиться на Шарганской Осмице

Старинная железная дорога, проложенная по скалам, когда-то связывала Европу с Адриатическим морем, а свое название получила из-за формы: если посмотреть на нее с воздуха, она напоминает восьмерку. Сейчас узкоколейка — аттракцион. Поезд катает туристов 2,5 часа, делая остановки на смотровых площадках. Одна из станций — Голубичи — построена для фильма Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо».

Посетить деревню Эмира Кустурицы

Собственно, благодаря вышеупомянутому фильму появилась и этнодеревня Дрвенград на живописном холме Мечавник. Эмир Кустурица давно мечтал создать село наподобие средневековых. Улицы здесь носят имена почитаемых режиссером людей, «хозяевами» кафе являются герои его любимых книг, а в нарисованной на амбарной двери тюрьме сидят «недруги» вроде Джорджа Буша-младшего. Также здесь есть гостевые домики, кинозал, библиотека и православная церковь.

Погулять по сербской Барселоне

В субботу едем в Суботицу (с одной б)! Многие сравнивают город с Барселоной: в Сербии был свой Гауди — Ференц Райхл творил в стиле сербского модерна, строя потрясающей красоты здания, похожие на расписные пряничные домики. Самый яркий объект — семейный особняк архитектора с цветочными орнаментами. Увы, вдоволь пожить Райхлу в своем дворце не удалось: зодчего настигло банкротство, вынудившее его уехать и города.

Оздоровиться в сербских банях

Выражение «Иди в баню» в Сербии имеет отнюдь не обидный подтекст, ибо Бани (да, именно с большой буквы) здесь — это, по сути, спа-курорты с термальными источниками и лечебными грязями. Бальнеотерапией в этих краях увлекались еще в II–IV веках. Сейчас в стране около 50 оздоровительных комплексов, среди которых Врнячка-Баня, Сокобаня, бани Ковиляча и Врдник.