Из Екатеринбурга планируют запустить авиаперелеты в экзотические страны

Из Екатеринбурга в ближайшее время могут открыться прямые перелеты на Лонгави (Чили), Куала-Лумпур (Малайзия), Абу-Даби (ОАЭ), Фергану (Узбекистан). Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев на встрече с журналистами.

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«Я встречался на прошлой неделе с перевозчиками и операторами в посольстве Малайзии в Москве. Рассматривалась вероятность рейсов в Куала-Лумпур и Лонгави», — поделился Мальцев.

По его словам, при открытии маршрутов могут возникнуть технические сложности, но в экономической составляющей направления были бы состоятельными.

Среди уральских туристов также пользуются спросом такие направления, как Узбекистан и ОАЭ. Поэтому в данный момент, на стадии переговоров — перелеты в Фергану и Абу-Даби.

Ранее URA.RU рассказывало, что в уходящем в туристическом сезоне популярным направлением среди свердловчан стала Турция. Стоимость тура достигала двух и более миллионов рублей. При этом, направление ОАЭ назвали самым экономичным для отпуска.