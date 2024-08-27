Таиланд покоряет россиян сервисом и экскурсиями

Таиланд стал очень модным благодаря отличному сервису и люксовым отелям, в зимний сезон это направление растет очень бурными темпами, сказал в эфире НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

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Таиланд набирает популярность среди российских туристов, отмечают туроператоры. Страна вошла в топ-5 направлений на сентябрь - октябрь, хотя в это время в регионе идут дожди. Арутюнов отметил, что в Таиланде очень много туристов из Китая и Австралии.

«Таиланд - это не только море, там есть и экскурсионная составляющая: Бангкок, джунгли, дайвинг, различные острова и многое другое. Таиланд на зимний сезон растет очень бурным темпами, этому способствует прямое авиасообщение с Россией. Таиланд превратился в некий хаб юго-восточной Азии. С сентября у нас полетят прямые рейсы на Бали, обычно туда летают через Таиланд как раз. Также через Таиланд ездят в Лаос, Камбоджу, Сингапур, Малайзию. Российские туристы стали на всю зиму заранее бронировать себе туры. Там много российских релокантов, различные айтишники снимают там виллы. Таиланд же не только для россиян хорош зимой, очень большое количество китайцев и австралийцев туда ездят. Таиланд стал очень модным благодаря отличному сервису и люксовым отелям. Путевка в Таиланд на одного человека, включая перелет, будет стоить от 150 тысяч рублей и выше. В среднем - 200-250 тысяч рублей. В Таиланд выгоднее лететь на более долгий срок», - сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент АТОР Александр Курносов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что отказ от формата «все включено» (all inclusive) приведет к сокращению турпотока в Турцию.