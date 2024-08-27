Вышел топ-10 лучших стран для туризма

Ожидается, что в 2024 году глобальный рост туризма будет усилен за счет дальнейшего удовлетворения отложенного спроса и роста на основных азиатских рынках после отмены ограничений на поездки с задержкой по сравнению с другими регионами. При этом заказать путевку онлайн можно на Онлайнтурс.

Это, безусловно, ощущается в Японии, занявшей в этом году третье место в топ-10, которая переживает туристический бум с момента возобновления работы после пандемии. В марте и апреле 2024 года Японию посещали более трех миллионов иностранных туристов в месяц, и ожидается, что еще больше их посетит во время предстоящих летних каникул.

Между тем, Китай, занявший восьмое место, в последние месяцы предпринял ряд шагов, направленных на упрощение визового режима для туристов. В марте Китай отменил визовые требования для жителей нескольких европейских стран, включая Ирландию, Швейцарию и Нидерланды.

Американцам также стало проще, чем когда-либо, посещать Китай, поскольку им больше не нужно предоставлять маршрут или подтверждение бронирования отеля для получения туристической визы.

Кажется невозможным взглянуть на список самых популярных стран для туристов, не признав при этом, что в некоторых местах проблема заключается в чрезмерном туризме. Преимущество Соединенных Штатов (на первом месте) и Китая в том, что они крупные и имеют много возможностей, что помогает увеличить поток посетителей.

Однако не каждому направлению из топ-10 так повезло. В Испании, занявшей второе место, Барселона проголосовала за то, чтобы круизные лайнеры не заходили в центр города, в то время как жители Канарских островов вышли на улицы и даже пригрозили объявить голодовку в знак протеста против чрезмерного развития туризма.

Италия, занимающая девятое место, также изо всех сил пытается сбалансировать свой процветающий туристический рынок с потребностями местных сообществ.

В прошлом месяце Венеция начала взимать «туристический налог» за въезд в город, а северный регион Больцано — Южный Тироль ограничил количество своих отелей, что позволяет открывать новые отели только в том случае, если другой уже закрылся.

Итак, 10 лучших стран для туризма по версии Всемирного экономического форума:

1. Соединенные Штаты 2. Испания 3. Япония 4. Франция 5. Австралия 6. Германия 7. Великобритания 8. Китай 9. Италия 10. Швейцария