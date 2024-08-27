МВД обязали вернуть туристам деньги за пропавший тур в Таиланд

МВД обязали вернуть туристам полмиллиона рублей за пропавший тур в Таиланд
Туристы, которых не выпустили за границу из-за ошибок в загранпаспорте, сумели отсудить деньги, потраченные на тур, у ведомства, выдавшего удостоверения личности. Семью с ребенком, отправлявшуюся в Таиланд, остановили на границе в Кольцово в январские каникулы. Сотрудников, проверявших документы в соответствии с новым законом о признаках непригодности из-за ошибок в персональных данных, смутили сразу два паспорта. У матери нашлась опечатка в отчестве, а у ребенка в машиночитаемой строке не был указан пол. В итоге паспорта изъяли. Глава семейства в одиночестве в королевство ожидаемо не полетел.
Туристы обратились за возвратом средств к туроператору, тот с учетом вычета фактически понесенных расходов справедливо вернул только 110 тыс. руб. Притом что тур на троих обошелся в 575 тыс. Туристы подали иск с требованием к МВД вернуть недостающую разницу. После трех заседаний суд постановил взыскать с ведомства убытки в размере 465 тыс. руб., а также компенсацию морального вреда – 30 тыс., расходы на представителя и оплату госпошлины.
«Юристы ответчика пытались всячески занизить сумму убытков, ссылаясь на то, что папа мог лететь один, а также пытались получить документальные подтверждения от туроператора, почему он удержал так много денег. Тем не менее это не удалось. Суд лишь сократил размер компенсации со 100 до 30 тыс. После вынесения решения представители МВД заявили о намерении подать апелляцию», – рассказал юрист Игорь Косицын, защищавший интересы туристов.