МВД обязали вернуть туристам деньги за пропавший тур в Таиланд

Туристы, которых не выпустили за границу из-за ошибок в загранпаспорте, сумели отсудить деньги, потраченные на тур, у ведомства, выдавшего удостоверения личности. Семью с ребенком, отправлявшуюся в Таиланд, остановили на границе в Кольцово в январские каникулы. Сотрудников, проверявших документы в соответствии с новым законом о признаках непригодности из-за ошибок в персональных данных, смутили сразу два паспорта. У матери нашлась опечатка в отчестве, а у ребенка в машиночитаемой строке не был указан пол. В итоге паспорта изъяли. Глава семейства в одиночестве в королевство ожидаемо не полетел.

© tourdom.ru

Туристы обратились за возвратом средств к туроператору, тот с учетом вычета фактически понесенных расходов справедливо вернул только 110 тыс. руб. Притом что тур на троих обошелся в 575 тыс. Туристы подали иск с требованием к МВД вернуть недостающую разницу. После трех заседаний суд постановил взыскать с ведомства убытки в размере 465 тыс. руб., а также компенсацию морального вреда – 30 тыс., расходы на представителя и оплату госпошлины.