В Екатеринбурге планируют запустить прямые рейсы до ОАЭ и Чили

В скором времени из Екатеринбурга могут запустить прямые рейсы в Лонгави, Куала-Лумпур (Малайзия), Абу-Даби (ОАЭ) и Фергану (Узбекистан). Об этом пишет ЕАН.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил изданию, что на прошлой неделе он встречался с операторами и перевозчиками в посольстве Малайзии в Москве. Они обсуждали возможность запуска рейсов в Куала-Лумпур и Лонгави. Хотя существуют технические сложности, Мальцев считает это направление перспективным с экономической точки зрения.

Переговоры о рейсах в Фергану и Абу-Даби также ведутся. Эти направления популярны среди уральских туристов.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало о том, что прямые рейсы из Екатеринбурга в Камбоджу стартуют с 25 октября. Время полёта в Камбоджу составит около 10 часов. С 25 октября из Екатеринбурга стартуют прямые рейсы в Камбоджу, расположенную в Юго-Восточной Азии.