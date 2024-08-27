Туристка не смогла улететь в Турцию и пошла в суд

Жительница Ярославля не смогла улететь из Москвы в Лиссабон через Стамбул из-за приехавшего с опозданием трансфера. В итоге билеты пришлось покупать повторно, но их стоимость туристка решила возместить через суд.

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Согласно материалам дела девушка планировала поездку еще в январе. При покупке билета в авиакассе она также дополнительно оплатила услугу трансфера в аэропорт, чтобы не опоздать на рейс. Это обошлось ей в 2500 руб. Однако в день вылета что-то пошло не по плану.

«Истец должна была прибыть в авиагавань в 18:10, но трансфер прибыл только в 20:00, за 5 минут до вылета самолета. Девушка опоздала на рейс, ее билеты были аннулированы», – рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

В итоге туристке пришлось заново оплатить перелет до Турции (42 тыс. руб.) и Португалии (15 тыс. руб.). По возвращении в Россию девушка подала иск к организатору трансфера и попросила взыскать с него убытки в размере 57 тыс. руб., компенсацию морального вреда – 60 тыс. руб., судебные расходы – 43 тыс. руб.

В ходе рассмотрения иска компания – организатор трансфера не привела никаких доводов и доказательств в пользу того, что опоздание было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Соответственно, девушка не успела на рейс только по вине водителя.

Суд постановил взыскать с ответчика в пользу истца 133 тыс. руб., уменьшив заявленную сумму морального вреда.