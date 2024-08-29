Российские туристы пожаловались на отдых в Турции

Россияне, несмотря на высокие цены, продолжают выбирать Турцию в качестве места для долгожданного отпуска. Однако все чаще они возвращаются разочарованными и жалуются на испорченный отдых. Какие претензии к Турции выдвигают даже не придирчивые путешественники, расскажем в статье.

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В 2024 году жители России чаще покупали путевки в Турцию, нежели в другие страны. Туристический поток в страну почти достиг рекордных допандемийных показателей, которые были установлены в 2019 году. Однако отдых россиян стал проходить с проблемами и трудностями.

Путешественники стали жаловаться на заметное падение уровня сервиса, неприветливый персонал и антисанитарию в отелях. Все основные плюсы, из-за которых россияне отдавали предпочтение турецким курортам, превратились в поводы для претензий.

Люди считают дни до окончания отпуска

Девушка Виктория вместе с избранником долго выбирали страну для отдыха и после обсуждений остановили свой выбор на турецкой Анталии. Россияне забронировали номер в отеле Antalya Dream Hotel, семидневное проживание обошлось паре в 36 тысяч рублей.

После приезда молодые люди осознали, что картинки из интернета сильно отличались от реального положения дел. В реальности условия проживания в отеле оставляли желать лучшего.

По словам Виктории, размер комнаты в реальности был гораздо меньше, чем в описании на сайте. Россияне брезговали заходить в уборную, горничные ее не убирали.

«Унитаз был в желтых разводах, мы брезговали им пользоваться. На стене в душе «красовался» длинный волос. Да и в целом номер не выглядел опрятно и чисто», - рассказала недовольная туристка.

Девушка была возмущена поведением сотрудников отеля. По ее словам, персонал не обращал внимания на гостей, часто шумно выяснял отношения между собой, горничные постоянно пили чай и даже не посещали номера гостей.

«За работой их застать было сложно, а к посетителям у них было полное безразличие», - отметила Виктория.

По этой причине номер постояльцев несколько дней стоял не убранным, горничные даже не заходили к ним. Также россияне остались недовольны завтраками.

Девушка отметила, что питание было скудным и не вкусным. Вместо шикарных турецких завтраков гостей ждала только колбаса, вареные яйца, сыр и чай.

Путешествие россиян не скрасил даже сам город. По мнению Виктории, Анталия очень грязная и пыльная. Городские парки усыпаны мусором, пластиковыми обертками и пустыми бутылками.

«Попрошайки сидели на каждом углу, некоторые нагло приставали», - призналась девушка.

В итоге пара с нетерпением ждала окончания отпуска и возвращения домой.

Отдать миллион за тур и ощущать себя вторым сортом

Отсутствие сервиса поджидает туристов и в люксовых отелях. Россиянин решил провести февральский отпуск в турецком Бодруме – одном из самых дорогостоящих курортов страны.

Отдых в отеле Lujo Bodrum обошелся ему почти в миллион рублей, но постоялец остался разочарованным. По словам мужчины, он постоянно сталкивался с пренебрежением и хамством от персонала гостиницы. Гостям приходилось кричать, чтобы их услышали.

Водители гольф-каров демонстративно игнорировали постояльцев и предлагали другим сотрудникам отеля поехать с ними.

«Из-за этого мы чувствовали себя в отеле людьми второго сорта», - поделился своим опытом турист.

Lujo Bodrum позиционирует себя как отель с концепцией «супер включено». Однако постояльцам навязывали платные услуги по высокому прайсу. Помимо этого, номера гостей не убирали, общественные уборные были грязные, аниматоры не проводили мероприятия.

«Я был в бешенстве. Считаю такое поведение сотрудников недопустимым», - подытожил турист.

«Ужасный отдых»

Еще одна пара туристов из России отправилась в отпуск в Фетхие. Свое впечатление об отдыхе они описали одной фразой:

«Такого ужасного отдыха у меня еще не было», - написала путешественница.

За неделю отдыха в гостинице Resa Hotel они на двоих заплатили 142 тысячи рублей. По приезде выяснилось, что бронирование дат не прошло и их никто не собирается заселять. Однако деньги со счета снялись.

Постояльцам пришлось вызывать администратора и доказывать, что они оплачивали проживание. В итоге после скандала девушек заселили.

«Настроение сразу испортилось. А работники даже не извинились, хотя среди них была русскоязычная девушка и она была полностью вовлечена в нашу проблему», - призналась недовольная туристка.

На этом разочарования не закончились. В номере они увидели одну двуспальную кровать, хотя в их бронировании были заявлены два отдельных места для сна. В комнате почти не было мебели, в шкафах отсутствовали вешалки.

В итоге девушки были разочарованы отдыхом, и больше не хотят возвращаться в Турцию.

«И дело не только в неудачном отеле: этот курорт больше подходит пенсионерам, а не молодежи», - отметила туристка.

Россияне после прилета из Турции все чаще рассказывают о минусах отпуска и своем нежелании тратить драгоценные дни отпуска на отсутствие сервиса, некачественный отдых и хамство со стороны отельного персонала.