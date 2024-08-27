Стало известно, во сколько обойдется поездка в Японию на двоих

В России с начала года значительно выросло число забронированных билетов в Японию, если сравнивать с показателями 2023 года. Эксперты считают, что это вызвано не только ослаблением японской валюты, но и выгодными предложениями китайских авиакомпаний, которые продают билеты в одну из сторон по 30 000 рублей. В российских сервисах для путешествий такие билеты стали покупать в разы чаще.

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С января по июль в Японию отправилось 46 000 туристов из России. Наибольший турпоток пришелся на июль, когда в страну восходящего солнца отправились 5700 человек, что на 76% больше, чем за тот же месяц предыдущего года. Выросли и продажи пакетных туров в Японию, которые с учетом проживания в четырехзвездочном отеле обойдутся на двоих в 320 000 рублей. Туристов в Японии привлекает еще и высокий уровень безопасности.

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