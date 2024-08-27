Таиланд набирает популярность среди российских туристов, сказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Trаvelata.ru Олег Козырев.

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«Таиланд действительно набирает популярность среди российских туристов. Например, путешественники стали ездить в Юго-Восточную Азию даже летом, хотя раньше это время считалось не самым благоприятным», — заявил эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что Таиланд вошел в топ-5 направлений на сентябрь - октябрь, хотя, по словам эксперта, в это время в регионе идут дожди. Козырев сказал, что на сегодняшний день 6% туристов, которые уже забронировали поездки на сентябрь - октябрь 2024 года через сервис, выбрали Таиланд.

Накануне президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с «Радиоточкой НСН», что прямые перелеты между Россией и Иорданией всколыхнут рынок, однако спрос на это направление среди россиян будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке.