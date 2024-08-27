Топ-10 самых больших островов в мире

Рассказали о самых настоящих природных рекордсменах.

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Острова из этой статьи занимают огромные территории среди океанов и отличаются друг от друга своими особенностями. Каждый из них имеет уникальную историю, природу и культуру. В этом можно легко убедиться, если пуститься в небольшое путешествие по этим уголкам Земли.

Гренландия

Площадь: 2 130 800 км²

Гренландия – это самый большой остров в мире, который как бы застрял между Европой и Америкой и находится за Полярным кругом. Остров покрыт ледниками и состоит из сплошных вечных льдов. Правда, местная природа по своей воле создала на юго-западе узкую прибрежную полосу. Этот жизненно важный проход с одной стороны натыкается на мощный ледяной щит, с другой – выходит прямо в море.

Здесь живёт основная часть населения Гренландии – инуиты, которые занимаются преимущественно рыболовством. Вместе с датчанами тут проживают всего 60 тысяч человек. Заметим, что на территории Гренландии вполне могла уместиться четверть стран Старого Света. Самым крупным островом управляет Дания, но внутренними делами по обоюдному договору занимаются местные власти. Столица Гренландии – город Нуук, который причудливо сочетает в себе современные и старые черты европейской культуры. Кстати, по площади самый северный остров в три раза уступает Австралии – самому небольшому континенту среди всех.

Остров Новая Гвинея

Площадь: 785 753 км²

Остров Новая Гвинея находится в западной части Тихого океана. Его по праву называют чудом природы: невиданное разнообразие экосистем подарило человечеству уникальный животный и растительный мир. Здесь, к примеру, обитает редкий вид древесных кенгуру. Западная часть огромного острова принадлежит Индонезии, а восточная – Папуа – Новой Гвинее.

К сожалению, немалые залежи меди и золота вызывают интерес многих иностранных компаний. И если начнётся промышленная добыча – окружающей среде будет нанесён серьёзный удар. По последним данным, в Новой Гвинее проживают 11,67 млн человек. Здесь говорят на 820 различных языках: подобное не встретишь ни в одной стране мира. Столицей острова Новая Гвинея считается город Порт-Морсби, где наряду с современными зданиями соседствуют памятники древней архитектуры.

Калимантан (Борнео)

Площадь: 747 984 км²

Калимантан (Борнео) – третий по величине остров, расположенный в самом центре Малайского архипелага, находится между Малайзией, Брунеем и Индонезией. Это самый большой остров в Юго-Восточной Азии. По последним данным, на Борнео проживают сейчас более 21 млн человек из различных племён, населяющих остров непроходимых джунглей.

Аборигенами считаются даяки, которые ранее имели мрачную репутацию охотников за головами. Тропические дождевые леса Калимантана, зародившиеся около 140 млн лет назад, поражают разнообразием животного и растительного мира. Здесь 221 вид млекопитающих и 420 видов птиц! Борнео – одно из райских мест планеты, куда стремятся попасть тысячи туристов. Близ Гималаев находится столица Кота-Кинабалу – небольшой город с небоскрёбами и остатками прошлой древней жизни.

Мадагаскар

Площадь: 587 040 км²

«Большой Красный остров» – Мадагаскар, получивший это название из-за ферралитовой почвы, для которой характерен пурпурный цвет, раскинул свои владения у восточных берегов Африки. Он омывается водами Индийского океана и занимает площадь равную 587 040 км². На Мадагаскаре проживают около 26 млн человек, которые в основном занимаются сельским хозяйством.

Примечательно, что островное государство – лидер по производству ванили, которую поставляют во многие страны мира. Малагасийцы – коренные жители Мадагаскара – бережно хранят давние традиции. К примеру, они даже строят дома для каланури – мифических людей-невидимок, чтобы те всегда были добрыми соседями. Столица Мадагаскара – Антананариву, крупный город с хорошо развитой инфраструктурой, насчитывающий более 1 млн жителей.

Баффинова Земля

Площадь: 507 451 км²

Баффинова Земля находится в юго-восточной части Канадского Арктического архипелага. От такой же суровой Гренландии его отделяет лишь пролив Дэвиса. На территории Баффиновой Земли, согласно последним данным, проживают 13 148 человек. Охота и рыболовство являются основными занятиями населения.

Несмотря на скудную растительность, на острове водятся в достаточном количестве овцебыки, карибу, белые медведи и другие животные, обосновавшиеся за Полярным кругом. На Баффиновой Земле расположен первый в Канаде национальный парк Ауюиттук, созданный на этом безжизненном уголке планеты усилиями энтузиастов. Икалуит – самый крупный город острова, который считается важным экономическим центром.

Остров Суматра

Площадь: 473 000 км²

Остров Суматра находится на западе Малайского архипелага. Для этого уголка планеты постоянные землетрясения и цунами – привычное явление. Суматру можно назвать островом действующих вулканов, которые, увы, принесли немало бед. К примеру, во время извержения Кракатау в 1883 году сошедшая лава сожгла 165 деревень.

На острове проживают чуть более 60 млн человек. Среди них отметим небольшое племя батаков, которое в далёком прошлом проповедовало культ каннибализма. Былая девственная красота Суматры с её живописной природой, разнообразным животным миром заметно увядает. Причина тому – добыча нефти, которая идёт здесь полным ходом. Хотя Суматра и входит в состав островного государства Индонезия, коренные жители считают своей столицей не Джакарту, а крупный портовый город Медан.

Великобритания

Площадь: 242 495 км²

Великобритания – островное государство, в которое входят Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Его население насчитывает 66 971 411 человек. Великобритания расположена вдоль северо-западного побережья континентальной Европы и окружена водами Атлантического океана. Столица острова – Лондон, который считается крупнейшим финансовым и экономическим центром в мире.

Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (полная официальная форма) имеет богатую и насыщенную событиями историю, значительные достижения в культуре, науке и технике. Заметим, что Лондон был первым городом на планете, где появился метрополитен. Основной язык островного государства – английский, на нём говорит более половины населения.

Остров Хонсю

Площадь: 227 962,59 км²

Остров Хонсю входит в состав Японского архипелага, он расположен между Тихим океаном и Японским морем. Отметим, что он занимает более половины территории Страны восходящего солнца. На Хонсю проживают 107 млн человек. Здесь же в регионе Канто находится столица Японии – Токио. Город с численностью населения в 14 264 798 жителей поражает многих туристов своей красотой и невиданным комфортом.

На Хонсю создано немало национальных парков с разнообразной флорой и фауной. И на каждом шагу ощущается связь времён. Особый интерес вызывает гора-вулкан Осореяма, которая находится в северной части Хонсю. Именно здесь два раза в год проходят фестивали, на которых шаманы итако могут помочь жителям встретиться с душами умерших.

Остров Виктория

Площадь: 217 291 км²

Остров Виктория был открыт в 1838 году полярным исследователем Томасом Симпсоном. Его территория расположена над материковой частью Канады. На территории острова, по последним данным, проживали 2168 человек. Суровый климат не балует богатой растительностью и числом животных, которые обитают вдоль береговой линии с её многочисленными образованными бухтами.

Лишь живописные ландшафты Виктории как-то смягчают общую безрадостную картину. Зато у этого уголка планеты есть одно неоспоримое преимущество. На острове Виктория находится огромное количество зеркально чистых озёр. Самыми крупными населёнными пунктами считаются Кембридж-Бей и Улукхакток.

Остров Элсмир

Площадь: 196,2 тысяч км²

Остров Элсмир – это территория с суровым климатом и небогатым растительным миром. Обитающие здесь животные уже давно приспособились к местным условиям. Остров Элсмир находится в провинции Нунавут – на самом северном краю Канадского арктического архипелага. Исследования учёных показали, что около 40 млн лет тому назад на этом уголке Земли кипела настоящая жизнь. В тропических лесах водились существа, смахивающие на современных лемуров, а в водах плескались предки будущих крокодилов и бегемотов.

Элсмир считается высокогорной областью, где небольшая часть отведена под Национальный парк с семью фьордами. Остальная территория острова находится под властью вечных льдов. В Нунавуте проживают около 150 жителей, которые, видимо, привыкли к штормовым ветрам, дующим с океана, и лютым морозам.