Таиланд набирает популярность среди российских туристов, рассказал в беседе с RT Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Trаvelata.ru.

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«Таиланд действительно набирает популярность среди российских туристов. Например, путешественники стали ездить в Юго-Восточную Азию даже летом, хотя раньше это время считалось не самым благоприятным. Более того, туристы активно бронируют поездки в Таиланд на ближайшие два месяца, хотя в это время в регионе идут дожди и не самый удачный момент для отдыха», — рассказал эксперт.

По его словам, данное направление оказалось в пятёрке самых востребованных на сентябрь — октябрь, в прошлом году его не было в числе популярных.

Специалист добавил, что на данный момент 6% туристов, которые уже забронировали поездки на сентябрь — октябрь 2024 года через сервис, выбрали Таиланд.

«Интересно, что средний чек такого путешествия самый низкий из востребованных зарубежных туров — 211 тыс. рублей. Самым популярным тайским курортом остаётся Пхукет, также наши соотечественники ездят в Паттайю. Есть среди россиян и те, кто планирует провести отпуск осенью — зимой 2024 года на курорте Као-Лак. В прошлом году туристы ещё посещали провинцию Краби», — заключил Козырев.

Ранее в «Турпомощи» назвали раннее бронирование инструментом для удешевления продукта.