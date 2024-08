Space Travel отправит туристов в Шарм-эль-Шейх из Шереметьево на рейсах Red Sea Airlines

Туроператор Space Travel начинает полетную программу на курорты Шарм-эль-Шейха на прямых рейсах египетской авиакомпании Red Sea Airlines из московского Шереметьево. Первый рейс запланирован на 16 сентября, далее полеты будут по понедельникам и пятницам.

Авиаперевозчик Red Sea в нынешнем году получил награду «Самая пунктуальная авиакомпания» от аэропорта Шереметьево. У него в резерве всегда достаточно лайнеров на случай нештатных ситуаций. Флот состоит из Boeing 737-800 в одноклассной компоновке. Важно, что авиакомпания «прописана» в Египте, поэтому никаких технических посадок в третьих странах не предусмотрено. Взлетели в Москве, сели в Шарме-эль-Шейхе.

Расписание:

Москва – Шарм-эль-Шейх, рейс RSX 3314, вылет из Шереметьево в 10:15, прилет в 16:00 (с октября будет ночной перелет с 23:05 до 04:45 следующего дня) по понедельникам. По пятницам предусмотрено отправление в 17:00, время в пути также около 6 часов.

Шарм-эль-Шейх – Москва, рейс RSX 3313, вылет в 03:15, возвращение в Шереметьево в 09:15 (с октября обратный рейс будет в 16:05 с прибытием в 22:05) по понедельникам. По пятницам – отправление в 10:00 и приземление по расписанию в 16:00.

Блочная программа по турпродукту на осень-весну 2024/2025 включает: – тариф с багажом 20 кг и ручная кладь 5 кг; – питание на борту; – бесплатный групповой трансфер; – специальные цены на отели под блоки; – моментальное подтверждение на ряд отелей.

До последнего времени основным сдерживающим фактором, влияющим на стоимость отдыха в Египте, была дорогая перевозка. Туристы также нередко воздерживались от туров на курорты из-за необходимости технической посадки в третьей стране. Новые программы эту ситуацию исправляют – прямые рейсы Red Sea Airlines позволили Space Travel сделать туры по очень привлекательной стоимости.

Цены в Шарм-эль-Шейхе – стоимость на 11 ночей за двоих на ALL и UAI: – Jaz Belvedere Resort 5* – от 229 тыс. руб. – Pickalbatros Royal Grand Sharm 5* – от 255 тыс. руб. – Baron Palms Resort (Adult only 16+) 5* – от 319 тыс. руб. – Movenpick Resort Sharm El Sheikh 5* – от 205 тыс. руб. – Rixos Premium Seagate 5* – от 418 тыс. руб. – Club Prive by Rixos Sharm El Sheikh 5* – от 1403 тыс. руб.

Все цены даны с учетом перелета.

Подобрать тур в Шарм-эль-Шейх, виза не нужна – по прилете ставится бесплатный синайский штамп.

