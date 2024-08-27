Свердловские туристы оставили в Турции миллионы рублей

В завершающемся туристическом сезоне отдых в Турции обходился свердловчанам в два и более миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказала генеральный директор One Click Travel Анара Уралова.

«В летний период одним из самых популярных и дорогих направлений стала Турция. Стоимость тура достигала двух и более миллионов, с тем учетом, когда турист предпочитал жить на вилле», — поделилась Уралова.

Самым экономичным направлением стали ОАЭ, Камбоджа, остальные направления, например, Таиланд, сейчас уже стоят гораздо дороже. Внутри Камбоджи недорогая инфраструктура, в перспективе через пять лет цены выровняются с Таиландом.

По словам главы Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, средняя стоимость чека по зарубежным направлениям бюджетного сегмента составила 150-180 тысяч рублей на двоих при семидневном отдыхе.