Россиянин описал рынок в Германии фразой «цены не для русского человека»

Российский тревел-блогер побывал в деревне в Германии, зашел на местный рынок и признался, что цены там «не для русского человека». Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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«На этих рынках торгуют в основном местные фермеры, которые реализуют свои товары. Так что большая часть еды на таких рынках — это домашние продукты. А раз продукты экологически чистые, то и цены на них запредельные», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Путешественник рассказал, что на входе на рынок продавали готовую уличную еду. По его словам, один хот-дог с баварской колбаской стоил шесть евро, а рис с говядиной — восемь евро.

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Кроме того, блогер поделился ценами на мясо. Так, за килограмм свинины на немецком рынке просили около 12 евро, за килограмм говядины — 15 евро, а за килограмм курицы — от девяти евро.

Прилавков, где продавалась колбаса, было больше, чем прилавков с мясом.

«Что касается цен, то сосиски и колбаски оказались дешевле, чем мясо. У меня сразу возник вопрос, как такое может быть, но оставим это на совести немецких производителей», — заключил автор публикации.

Он добавил, что пол-литровая бутылка немецкого шнапса стоила 7,5 евро, дюжина яиц — 2,5 евро, ржаной хлеб — 1,4 евро, а цена на сыр начиналась от 15 евро.

Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в Таиланде и призналась, что была шокирована ценами на мясо. По ее словам, они ничуть не изменились с 2019 года.