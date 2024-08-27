Российским туристам стало проще ездить в Японию

Китайские авиаперевозчики предоставляют россиянам более простую процедуру получения визы и выгодные авиабилеты для поездки в Японию, на этом фоне спрос на перелеты в страну увеличился. Об этом пишет РБК со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна.

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"Некий рост интереса к этой стране [к Японии] в связи с падением курса иены, отдых там подешевел по сравнению с 2019 годом", - сказал вице-президент АТОР.

По данным издания, изготовление визы сейчас занимает от трех до пяти дней, а китайские перевозчики предлагают конкурентные тарифы.

Мурадян объяснил, что поток российских туристов в Японию все равно не сравнится с другими странами с прямым авиасообщением.

"Хоть и есть рост кратный, но все равно это в масштабах выезда из России очень незначительные цифры", - отметил он.

Как заявил РБК вице-президент российского союза туриндустрии, председатель совета директоров холдинга "Випсервис" Дмитрий Орин, в 2023 году число поездок россиян в Японию выросло на 53%. Он пояснил, что в это число входят как туристические, так и деловые поездки.