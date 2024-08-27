Топ-5 курортов для детокса в Таиланде

Королевство Таиланд, уверенно лидирует в списке популярных локаций для оздоровительного туризма. Стать стройнее, избавиться от хронической усталости и забыть о дедлайнах и потере нервных клеток поможет комплексный подход — с отдыхом в ретрите. На помощь придут квалифицированные специалисты: в расслабляющей обстановке с акцентом на правильное питание, физические нагрузки и сочетание древнейших и современных техник оздоровления организма восстановление не отнимет много времени. Какие из ретритов Таиланда считаются лучшими?

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Shambhalife, остров Чанг

Shambhala, 07/14 Moo 3, Klong Son, Ko Chang District, Trat 23170, Thailand shambhalabeach.com

Излюбленная локация поклонников кето-диет с упором на полезные белки и зелень и максимальным сокращением объема углеводов в меню. Одно из главных преимуществ такого рациона — быстрое похудение, и оно обязательно должно проходить под контролем настоящих профессионалов.

Shambhalife — это прежде всего, место для отдыха и отличного времяпрепровождения в атмосфере тропиков. В распоряжении гостей отеля — песчаный пляж продолжительностью 2 км (лишь один из пяти на территории комплекса!) и живописная бухта. Из номеров открывается открывается вид на море или горы. В меню найдутся не только блюда для противников углеводов: при ближайшем рассмотрении становится ясно, что в нем есть пицца, паста и классические блюда тайской кухни.

Желающим постройнеть Shambhalife предлагает отказаться от радикальных мер в пользу комфортного похудения не только благодаря правильному питанию, но и активному образу жизни и натуральных пищевым добавкам. Вид физической нагрузки каждый постоялец выбирает на свой вкус — кому-то близки прогулки по пляжу, кому-то — силовые тренировки.

Paleo Wellness Retreat, остров Пхукет

47/25 Soi Klumyang Chaofa 59, Moo 7, Chalong, Phuket, 83130 Thailand paleowellnessretreat.com

Еще одно популярное направление — и еще одна диета, которая не первый год не теряет своей актуальности. Признанными звездами палеоменю считаются продукты, которые требуют минимальной термической обработки или ее отсутствия. В приоритете — сезонные и региональные продукты, что делает Таиланд уникальным направлением для его поклонников.

В Paleo Wellness Retreat здоровое питание не превращают в культ, но делают его неотъемлемой частью правильного образа жизни. Все продукты, которые попадают на стол постояльцев, получены этическими способами: выращены и выловлены в природных условиях. Из меню исключен сахар, кукуруза, растительные масла, продукты из сои и молока.

Особый интерес представляет программа занятий: она рассчитана одновременно на новичков и тех, кто давно привык к серьезным спортивным нагрузкам. В зависимости от выбранного темпа, вы можете начать с 30 минут или 3 часов физической активности в день. Это будет хайкинг, муай-тай, упражнения на фитболе, пилатес, аквафитнес, йога и множество других занятий на ваш вкус.

Reshape Your Life от The Sanctuary, остров Пханган

thesanctuarythailand.com

Программа по изменению повседневных привычек рассчитана на 10, 14 или 21 день. Все начинается с персональной консультации — и выявления так называемых “маркеров здоровья”, нуждающихся в коррекции. Перечень индивидуален для каждого гостя ретрита: кому-то мешает похудеть резистентность к инсулину, кто-то не может справиться с повышенной утомляемостью из-за хронического воспаления. На старте вам предложат короткую, но эффективную программу детоксикации, после которой можно будет детально проработать оставшиеся проблемы со здоровьем.

Специалисты ретрита работают сразу с 4 составляющими здоровья — ментальной, физической, эмоциональной и духовной. И не забывают об уходе за телом: программы включают массаж, пилинг, спа-обертывания и даже китайскую акупунктуру.

Chiang Mai Detox, Чианг Май

Chiang Mai Detox, 197 Moo 3 Tambon Nong Yhang Sansai, Chiang Mai, 50210 Thailand chiangmaidetox.com

Посещение Чианг Мая — отличный способ открыть для себя Таиланд с неожиданной стороны и насладиться видами горных пейзажей и бескрайних полей. Провинция пользуется особой популярностью у цифровых кочевников, но работа на удаленке ведет к малоподвижному образу жизни. Неплохой повод заглянуть в Chiang Mai Detox, где можно по- настоящему перезагрузиться.

В “меню” ретрита — шесть базовых программ для борьбы с лишним весом, стрессом или омоложения. В числе самых необычных — отдых, во время которого вас научат готовить полезные блюда тайской кухни и комплекс “для продвинутых пользователей”, которые ищут серьезных перемен в жизни и отношении к собственному здоровью.

Одно из ключевых преимуществ ретрита — возможность отдохнуть от шума больших городов, звуков автомобилей, музыки, доносящейся из ресторанов и баров. И насладиться видом на горы, пением птиц, свежими фруктами и овощами!

Ananda Yoga & Detox Center, остров Пханган

16/3 Moo 6, Koh Phangan Surat Thani, 84280, Thailand anandayogadetox.com

Детокс-центр, пользующийся популярностью у туристов и местных жителей уже более 16 лет. Здесь органично сочетают научные исследования с древними практиками и, конечно же, любовью к йоге. Посещать занятия можно до 6 раз в день — а также заниматься дайвингом, дыхательными практиками, упражнениями на миофасциальное расслабление.

Для тех, кто готов посвятить йоге свою жизнь, предусмотрены разнообразные программы подготовки преподавателей. Все они проводятся сертифицированными специалистами — и рассчитаны на 50, 100, 200 и 300 часов занятий соответственно.