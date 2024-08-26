В Таиланде анонсировали строительство терминала для круизных судов

Его открытие ожидается в 2032 году.

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Морской департамент министерства транспорта страны представил проект круизного терминала стоимостью чуть более 12 млрд батов или 356 млн долларов. На его одобрение потребуется около месяца, сообщает газета Bangkok Post.

«По оценкам, объект сможет принимать 120 круизных лайнеров и привлекать по меньшей мере 180 тыс. пассажиров», — говорится в публикации.

По данным министерства туризма и спорта Таиланда с начала года королевство посетили более 920 тыс. туристов из России.