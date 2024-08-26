Россияне стали чаще путешествовать в Японию. Росту турпотока способствует дешевеющая иена и недорогие авиабилеты у китайских перевозчиков. Об этом свидетельствуют данные опрошенных «Ведомостями» сервисов по организации путешествий и билетных агрегаторов.

Динамика спроса на поездки в страну восходящего солнца у российских туристов оказалась одной из самых высоких в азиатском регионе за полугодие. Представитель посольства Японии в Москве сообщил, что в январе — июле в этой стране побывали около 47 тысяч россиян. Это на 141% больше, чем годом ранее. В минувшем месяце Японию посетили 5700 россиян, рост составил 76% год к году.