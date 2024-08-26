В Грузии российских отдыхающих привлекает гастрономический туризм

По данным туристических операторов, отдыхающие из России предпочитают ехать в Грузию, а не в группах. Чаще всего они тратят время на экскурсии, гастрономические и событийные туры.

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Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что большая часть российских туристов в Грузии самостоятельно заказывает билеты и бронирует отели и гостиницы. Отдыхающих, которые путешествуют группами, довольно мало, хотя некоторые турфирмы и столкнулись с некоторым ростом спроса и на такой отдых.

Ромашкин отмечает, что из-за постоянных протестов в столице туристы остерегаются заказывать туры в Тбилиси. Кроме того, цены на отдых в этой стране довольно высокие. Курорты на Черном море по ценам уже сравнимы с турецкими, хотя в качестве заметно уступают.

Те, кто все же отправляются в Грузию, чаще всего покупают разнообразные экскурсии или едут с целью отведать местную кухню. Растет популярность и событийных туров, в которых клиентам предлагается, например, поучаствовать в давке винограда для вина.

Стало известно, что российским туристам больше всего не нравится в отдыхе в Приморье.

Ранее сообщалось, что с начала года Грузию посетило уже более полумиллиона отдыхающих из России.