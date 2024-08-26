Туристов на Пхукете предупредили об угрозе наводнений в ближайшие 4 дня. Плохая погода ожидается по 29 августа включительно. Такой прогноз выдал местный офис национального метеорологического департамента.

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По их расчетам, на море в эти дни могут наблюдаться волны высотой до 3 м. Есть риск схода новых оползней. Экстренные службы получили распоряжение находиться в круглосуточной готовности к чрезвычайным происшествиям. При этом спецслужбам еще не удалось полностью ликвидировать последствия стихии, разгулявшейся на прошлой неделе.

Согласно докладу властей, в результате оползня погибли 13 человек, включая мужчину и женщину из России. Травмы различных степеней тяжести получили 19 человек. В общей сложности от стихийного бедствия пострадали 260 домохозяйств и 817 человек.

Учитывая неблагоприятный прогноз, многие работники турбизнеса отменяют запланированные экскурсии и всячески отговаривают туристов, желающих выйти в море, несмотря на предупреждения метеослужбы, так как любая прогулка при таких волнах небезопасна.

Ранее TourDom.ru писал, что на Пхукете опознали россиян, погибших после схода оползня.