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В Турции оценили влияние проекта по снятию отпечатков пальцев у туристов на отдых россиян

В Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) заявили, что запуск проекта по снятию отпечатков пальцев у иностранных граждан не создаст проблем для туристов из России. Влияние нововведения на отдых россиян в беседе с РИА Новости оценил глава ассоциации Фируз Баглыкая.

В Турции объяснили, чем обернутся нововведения для туристов из России
© РИА Новости

Собеседник агентства отметил, что система, которую собираются запустить в течение нескольких лет, будет внедрена таким образом, чтобы не вызывать потерь времени у туристов при въезде в курортную республику на границах.

«В этом отношении у наших российских гостей нет причин для беспокойства», — добавил он.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликай сообщил о подготовке проекта по снятию отпечатков при въезде в страну. Такое новшество турецкие власти собираются перенять у США и Великобритании, где практикуется снятие отпечатков пальцев. Более того, по словам министра, удостоверения личности граждан других стран, получивших временное убежище, начнут чипировать.

Отдых за границей
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