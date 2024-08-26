В Турции объяснили, чем обернутся нововведения для туристов из России

В Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) заявили, что запуск проекта по снятию отпечатков пальцев у иностранных граждан не создаст проблем для туристов из России. Влияние нововведения на отдых россиян в беседе с РИА Новости оценил глава ассоциации Фируз Баглыкая.

Собеседник агентства отметил, что система, которую собираются запустить в течение нескольких лет, будет внедрена таким образом, чтобы не вызывать потерь времени у туристов при въезде в курортную республику на границах.

«В этом отношении у наших российских гостей нет причин для беспокойства», — добавил он.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликай сообщил о подготовке проекта по снятию отпечатков при въезде в страну. Такое новшество турецкие власти собираются перенять у США и Великобритании, где практикуется снятие отпечатков пальцев. Более того, по словам министра, удостоверения личности граждан других стран, получивших временное убежище, начнут чипировать.