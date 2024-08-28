Российские туристы лидируют среди посетивших Монголию иностранцев
Граждане России составили большинство из почти 527 тыс. туристов, посетивших Монголию с января по август 2024 года. Об этом сообщил национальный статистический комитет страны.
"С января по август 2024 года Монголия приняла около 527 тыс. иностранных туристов. Большинство из них составляют граждане РФ, на втором месте жители КНР. Доходы от туризма достигли $1 млрд", - сообщило статистическое ведомство страны.
По его информации, наибольшее число зарубежных туристов въехало в Монголию 2 июля 2024 года. В этот день страна приняла 5 174 человека. В 2023 году Монголию посетило около 650 тыс. иностранных туристов. Из них 38,6% составили россияне, значительно опередив представителей Южной Кореи и Китая.
Правительство Монголии объявило период с 2023 по 2025 год "Временем посещения Монголии" и запланировало прием 1 млн туристов в год. Ранее корреспонденту ТАСС представители монгольского туристического бизнеса рассказали, чем отличаются россияне от других иностранцев, путешествующих по Монголии.
Специфика российских туристов
Жители приграничных с Монголией российских регионов любят приезжать на личных автомобилях, предпочитают активный отдых с рыбалкой и охотой семьями и небольшими группами. При этом россияне продолжают путешествовать по стране и в холодное время года.
Граждане буддийских республик РФ ездят в паломнические туры по монгольским святым местам. Многие жители российского Дальнего Востока и Сибири выбирают Монголию как транзитную страну для вылетов в страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии.