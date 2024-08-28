Российские туристы лидируют среди посетивших Монголию иностранцев

Граждане России составили большинство из почти 527 тыс. туристов, посетивших Монголию с января по август 2024 года. Об этом сообщил национальный статистический комитет страны.

© unsplash

"С января по август 2024 года Монголия приняла около 527 тыс. иностранных туристов. Большинство из них составляют граждане РФ, на втором месте жители КНР. Доходы от туризма достигли $1 млрд", - сообщило статистическое ведомство страны.

По его информации, наибольшее число зарубежных туристов въехало в Монголию 2 июля 2024 года. В этот день страна приняла 5 174 человека. В 2023 году Монголию посетило около 650 тыс. иностранных туристов. Из них 38,6% составили россияне, значительно опередив представителей Южной Кореи и Китая.

Правительство Монголии объявило период с 2023 по 2025 год "Временем посещения Монголии" и запланировало прием 1 млн туристов в год. Ранее корреспонденту ТАСС представители монгольского туристического бизнеса рассказали, чем отличаются россияне от других иностранцев, путешествующих по Монголии.

Специфика российских туристов

Жители приграничных с Монголией российских регионов любят приезжать на личных автомобилях, предпочитают активный отдых с рыбалкой и охотой семьями и небольшими группами. При этом россияне продолжают путешествовать по стране и в холодное время года.

Граждане буддийских республик РФ ездят в паломнические туры по монгольским святым местам. Многие жители российского Дальнего Востока и Сибири выбирают Монголию как транзитную страну для вылетов в страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии.