Путешествия за границу подешевеют в 2025 году при одном условии

Летний отдых в 2025 году может подорожать на 25% по сравнению с нынешним сезоном, предупредили аналитики. Разбираемся, от чего зависит цена отпуска и на чем можно будет сэкономить.

Дорогое удовольствие?

Нынешним летом россияне тратили на отдых в среднем около 150 тысяч рублей, подсчитали в одном из сервисов покупки билетов. Однако уже в следующем сезоне стоимость путешествия может вырасти на 25%, уверены аналитики.

"Это связано с несколькими факторами, включая увеличение цен на топливо, авиадетали, которые из-за усложнения логистики также выросли в цене, и повышение операционных затрат транспортных компаний. Рост спроса на путешествия как внутри страны, так и за рубежом остается высоким и оказывает дополнительное давление на стоимость поездок", – объяснила директор по маркетингу сервиса Екатерина Долгих.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с Москвой 24 согласился, что стоимость путешествий в целом действительно может вырасти в 2025-м. Однако, по его словам, все будет в пределах нормы: цены на заграничные туры ежегодно индексируются в коридоре от 5 до 15% в зависимости от инфляции, курса рубля и логистических затрат. При этом стоимость некоторых направлений может даже упасть, указал Мурадян.

Чем слабее рубль, тем дороже будет путешествие. Если он укрепится, туры даже подешевеют, несмотря на ежегодную индексацию. Кроме того, есть ряд направлений, которые дешевеют летом, – это Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд, так как там наступает межсезонье. Артур Мурадян вице-президент АТОР

В логистической части многое действительно зависит от цен на топливо, заметил специалист. Однако авиакомпании, которые летают в Россию и обратно, получают от государства компенсацию части затрат на горючее, что помогает сдерживать стоимость перевозок.

Кроме того, на стоимость билетов положительно влияет борьба за пассажира, отметил Мурадян.

"Конкуренция всегда толкает перевозчиков к снижению цен, чтобы привлечь покупателей на свою сторону. Поэтому, например, мы не ожидаем подорожания перелетов в Турцию, Эмираты и Таиланд", – добавил он.

Внутри страны специалист также не ожидает резкого увеличения стоимости путевок: по его словам, путешествия подорожают в пределах нормы.

Кошелек или комфорт?

Сэкономить на отдыхе вполне реально, заметил в беседе с Москвой 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, самая дорогая часть путешествий – транспорт, на который уходит от 50 до 80% всей стоимости поездки. Поэтому специалист призвал покупать билеты заблаговременно или объединяться с друзьями и путешествовать на машине.

Например, этим летом билеты на самолет Москва – Сочи – Москва стоили 18 тысяч рублей при покупке заранее, а в разгар сезона – 30–40. То есть практически в два раза дороже. Дмитрий Горин вице-президент РСТ"При этом многие стали экономить, путешествуя на своей машине. Если, например, собирается компания или семья из трех-четырех человек, на автомобиле отправиться на отдых будет выгоднее, чем на самолете в пик сезона", – заметил Горин.

Специалист также рекомендовал обратить внимание на организованные туры по России. По его словам, такое путешествие может стоить дешевле, чем самостоятельная поездка, поскольку у многих компаний есть специальные цены на перелеты, железнодорожные перевозки и гостиницы.

Кроме того, Горин посоветовал пользоваться акциями раннего бронирования, которые тоже помогают сэкономить.

В принципе, даже сейчас уже есть предложения на следующий год. Акции раннего бронирования дают туристам, особенно организованным, скидку от 20 до 40%. Дмитрий Горин вице-президент РСТ"Единственное, что нужно помнить по этим предложениям, – если вы делаете предоплату за зарубежный тур, оставшуюся часть нужно будет переводить по курсу на день платежа", – обратил внимание Горин.

Кроме того, можно сэкономить на проживании в отелях: например, сократить количество дней пребывания с 14 до 10, снизить звездность гостиницы и выбрать более выгодный невозвратный тариф, заключил представитель РСТ.