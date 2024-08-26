Гостиницы Грузии в 2023 году приняли меньше гостей из России, чем в 2022-м

Более 350 тыс. граждан России проживали в гостиницах Грузии в 2023 году, что на 4% меньше показателя 2022 года. Об этом сообщила Национальная служба статистики Грузии.

По данным ведомства, в гостиницах и учреждениях гостиничного типа Грузии в 2023 году проживали 355 тыс. россиян, в 2022 году - 369,7 тыс. Всего за прошлый год грузинские гостиницы обслужили 5 млн гостей, что на 1,2% больше показателей 2022 года. Среди всех посетителей гостиниц 60,2% были иностранцами, из которых больше всего было граждан России - они составили 11,8% от общего числа гостей.

Служба статистики также отмечает, что 86,3% иностранных граждан, проживавших в гостиницах Грузии, находились в них с целью отдыха и рекреации. Из гостей, находившихся в Грузии с этой целью, 12,7% были гражданами Израиля, 11,7% - гражданами России.

Всего в Грузии в 2023 году функционировало 2 488 гостиниц и учреждений гостиничного типа, что превосходит показатель 2022 года более, чем на 12,4%. Из всех гостиниц 99,7% находились в частной собственности и лишь 0,3% в собственности государства.