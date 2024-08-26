Появились прямые авиарейсы между Россией и Иорданией

В системе бронирования Royal Jordanian появились прямые рейсы из России в Иорданию. Судя по расписанию, авиакомпания будет летать междут Москвой и Амманом с 15 октября 2 раза в неделю – по вторникам и пятницам.

Билеты уже в продаже на сайте иорданского национального перевозчика. Также предложения появились и у агрегаторов. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 37 тыс. руб., туда-обратно – от 59 тыс. руб.

Также с весны между столицами двух государств летает и Jordan Aviation. Рейсы выполняются по воскресеньям, round trip обойдется в 65 тыс. руб.

В середине августа министр туризма Иордании анонсировал расширение авиасообщения между Москвой и Амманом. Однако тогда чиновник не стал уточнять, какие авиакомпании готовятся встать на маршрут. Тем не менее он подчеркнул, что цель запуска новых рейсов – «оживление» турпотока из России.

Кроме того, давно идут разговоры о намерении Red Wings поставить программу в Иорданию. Но авиакомпания пока конкретных шагов к этому не принимала. У туроператоров тоже есть сомнения, что такие рейсы удастся загружать.

Отметим, еще в прошлом году Минэкономразвития рекомендовало туркомпаниям не продавать россиянам туры в Иорданию. Причина – эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Данная рекомендация до сих пор остается в силе.